Синоптики обещают -30: появился неожиданный прогноз на зиму

Ранее мы приводили интервью Николая Кульбиды, ведущего синоптика нашей страны, о том, что зимой возможны аномальные заморозки вплоть до минус тридцати градусов. Тем не менее, не все его коллеги согласны с таким прогнозом. Так, Вазира Муртазинова, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН, полагает, что Кульбида ошибся в своих расчетах.





Минус 30 — это слишком?

По словам Муртазиновой, она не знает, на основе каких данных главный синоптик выстроил свой прогноз. Она также добавила, что в современной научной метеорологии принято основывать такие выводы на построенных специалистами моделях и на их научных работах. Ничего этого Кульбида не сделал.

Муртазинова полагает, что Кульбида сейчас является скорее госслужащим, а не синоптиком. Напрямую он не связан с прогнозами погоды уже очень давно, его должность больше административная. Также Укргидрометцентр долгосрочных прогнозов не делает — чем дальше, тем сложнее предвидеть изменения погоды, потому что нельзя учесть все возможные процессы в атмосфере Земли.

Что касается конкретных прогнозов, то Муртазинова полагает, что максимально низкие температуры, с которыми столкнутся украинцы этой зимой, составляют минус двадцать градусов. Самым холодным периодом станет первая половина января. Декабрь будет сравнительно теплым — в пределах климатической нормы для нашей страны.

Как мы писали ранее, в течение последующих ста лет климат в Украине поменяется значительно. Он станет гораздо более жарким. В южных широтах зимы не будет совсем, в средних, скорее всего, тоже. Изменения климата в нашей стране начались в восьмидесятых и продолжаются до сих пор.

За прошедшие годы среднегодовая температура повысилась на полтора градуса. Если говорить о конкретных месяцах, то сильнее всего она возросла в январе и феврале — на 2-2,5 градуса.