Эти знаки Зодиака ждут разительные перемены в декабре: рассказывает Павел Глоба

Декабрь — особенное время. В этом месяце принято подводить итоги уходящего года, а также строить планы на будущий год. Но для представителей некоторых знаков Зодиака первый месяц зимы сам по себе может принести разительные перемены, которые, может быть, полностью изменят их жизнь. Какие же это знаки?





Кому стоит ждать перемен

В первую очередь, все может измениться у Близнецов. Представителям этого знака стоит уделить особенное внимание социальным связям — родственникам и друзьям. Может быть, вы почти забыли кого-то из своих хороших знакомых, «закрутившись» в повседневной рутине? Самое время выйти на связь. Именно вдохнув новую жизнь в старые знакомства, вы сможете изменить свою жизнь. Например, позабытый приятель пригласит вас присоединиться к какому-нибудь интересному проекту или поможет познакомить с новыми людьми. Не отказывайтесь от таких предложений, если они не связаны с избыточным риском и не противоречат закону!

Раков может ожидать неожиданное романтическое знакомство. Представители этого знака Зодиака сами по себе очень мечтательны и романтичны, и даже если отрицают это напоказ, все равно мечтают о чем-то, «как в сказке». Обращайте внимание на все необычные вещи, происходящие вокруг вас. Может быть, например, какая-нибудь «странная девушка», которая окажется вашей попутчицей в автобусе — ваша будущая жена? Звезды в декабре помогут вам превратить свою жизнь в сюжет романтической истории. Не мешайте им!

А вот Водолеям стоит опасаться неприятных сюрпризов. Возможны предательства и «подставы» со стороны людей, на которых вы бы никогда не подумали. Впрочем, они могут сделать это нечаянно — неосторожно проболтаться о чем-то личном, например. Будьте готовы ко всему, но и не «рубите с плеча» и не перегибайте палку с подозрительностью и недоверием, иначе это может стать самосбываюшимся пророчеством.