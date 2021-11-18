Українців очікують раптові заморозки: прогноз синоптиків

Нещодавно головний синоптик нашої країни, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, яку зиму слід очікувати українцям. За його словами, в середньому вона буде досить теплою, проте періодично варто очікувати на раптові заморозки. Наскільки довгостроковими вони будуть?





Раптові похолодання

За словами Кульбіди, взимку 2021-2022 року українці можуть зіткнутися з раптовими заморозками та різкими падіннями температури. Проте, на території нашої країни, як очікується, вони навряд чи затримаються.

Щодо конкретних термінів, то грудень буде досить теплим — вище за звичну метеорологічну норму. Похолодання настане лише після Нового року, ближче до Різдва. Природних катаклізмів на кшталт ураганів не буде, проте спостерігатимуться періоди сильних морозів, коли температура падатиме до мінус тридцяти градусів, принаймні у холодніших північно-західних регіонах.

Втім, за словами головного синоптика країни, морозні дні не будуть довгими, і на зміну їм знову прийде відносне тепло. «За нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої», додав Кульбіда. Це пов’язано із глобальним потеплінням, яке позначається і на нашій країні — так, у 2019 році метеорологічна зима так і не настала. Порівняно з тими зимами, які були ще тридцять-сорок років тому, цю можна назвати дуже слабкою, а надалі зміни клімату лише наростатимуть.

Як ми писали раніше, протягом наступних ста років клімат в Україні значно зміниться. Він стане набагато жаркішим. У південних широтах зими не буде зовсім, у середніх, швидше за все, також. Зміни клімату в нашій країні почалися у вісімдесятих і продовжуються досі. За минулі роки середньорічна температура підвищилася на півтора градуси. Якщо говорити про конкретні місяці, то найсильніше вона зросла у січні та лютому — на 2-2,5 градуси.