Украинцев ожидают внезапные заморозки: прогноз синоптиков

Недавно главный синоптик нашей страны, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, дал интервью газете «Сегодня», в котором рассказал, какую зиму следует ожидать украинцам. По его словам, в среднем она будет достаточно теплой, однако периодически стоит ожидать внезапных заморозков. Насколько долгосрочными они будут?





Внезапные похолодания

По словам Кульбиды, зимой 2021-2022 года украинцы могут столкнуться с внезапными заморозками и резкими падениями температуры. Однако на территории нашей страны, как ожидается, они вряд ли задержатся.

Что касается конкретных сроков, то декабрь будет достаточно теплым — выше привычной метеорологической нормы. Похолодание наступит только после Нового года, ближе к Рождеству. Природных катаклизмов вроде ураганов не будет, однако периоды сильных морозов, когда температура будет падать до минус тридцати градусов, по крайней мере, в более холодных северо-западных регионах.

Впрочем, по словам главного синоптика страны, морозные дни долгими не будут, и на смену им снова придет относительное тепло. «При нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой», добавил Кульбида. Это связано с глобальным потеплением, которое сказывается и на нашей стране — так, в 2019 году метеорологическая зима так и не наступила. По сравнению с теми зимами, которые были еще тридцать-сорок лет назад, эту можно назвать очень слабой, а дальше изменения климата будут только нарастать.

Как мы писали ранее, в течение последующих ста лет климат в Украине поменяется значительно. Он станет гораздо более жарким. В южных широтах зимы не будет совсем, в средних, скорее всего, тоже. Изменения климата в нашей стране начались в восьмидесятых и продолжаются до сих пор. За прошедшие годы среднегодовая температура повысилась на полтора градуса. Если говорить о конкретных месяцах, то сильнее всего она возросла в январе и феврале — на 2-2,5 градуса.