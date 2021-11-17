Lifecell запустил уникальный тарифный план для школьников

Как сообщает мобильный оператор lifecell, она запустил тарифный план, предназначенный специально для школьников. Размер абонентской платы в нем — семьдесят пять гривен за операторский месяц. Какие же условия у данного тарифа? Давайте выясним.





Предложение для детей

Главная отличительная черта нового тарифного плана — наличие двух номеров, на которые абонент может звонить бесплатно. На них дается пятьдесят минут для разговоров в день, после исчерпания которых продолжительность звонков на эти номера не будет превышать три минуты, но количество звонков не ограничивается.

Количество таких избранных номеров можно будет увеличить до пяти, однако это будет не бесплатно — за каждый дополнительный номер нужно будет платить на двадцать пять гривен в месяц больше.

Помимо этого, в тарифный план входит следующий пакет услуг:

Семь гигабайтов Интернета.

Полный безлимит на звонки на номера внутри сети lifecell;

Безлимит на звонки на два выбранных номера, даже если они относятся к другим мобильным операторам.

Полный безлимит на такие социальные сети, как Facebook, Instagram, Twitter.

Безлимит на общение в основных мессенджерах, таких как BiP, Facebook, Skype, Telegram, Viber и WhatsApp.

Тарифный план нацелен в первую очередь на школьную аудиторию, но доступен для подключения всем. Он называется «Школьный Лайф», ознакомиться с ним более детально можно на официальном сайте мобильного оператора.

Для взрослых lifecell предлагает другие тарифные планы, например, «Вільний Лайф. Регіон». В пакет услуг данного тарифа входит безлимитный интернет, который можно полностью бесплатно раздавать через любые устройства.

Также вы будете получать полторы тысячи минут звонков на любые украинские номера, вне зависимости от оператора, которым они обслуживаются. После исчерпания этого пакета вам будут предоставлены безлимитные звонки внутри сети оператора lifecell.