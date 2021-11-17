Абоненти «Київстар» можуть тимчасово отримати п’ять гігабайт інтернету та двісті хвилин

Як повідомив мобільний оператор «Київстар», усі без винятку абоненти оператора, навіть ті, які не переходили на нові тарифні плани, зможуть спробувати «суперсили», що пропонуються в їх рамках.





Які «суперсили» можна спробувати

Головна відмінність нових тарифних планів — так звані «суперсили», додаткові послуги, які можна буде підключати на свій розсуд без збільшення щомісячної абонентської плати. У рамках акції «Спробуй Суперсилу», яка діятиме до кінця року, абоненти найрізноманітніших тарифних планів зможуть підключити собі одну із «суперсил», щоб випробувати можливості цих тарифів.

Суперсили, доступні в рамках акції, можуть бути такими:

Додаткові п’ять гігабайт інтернету.

Додаткові сто хвилин дзвінків на інші мобільні мережі України та міські номери, у тому числі з кодами 094 та 092.

Можливість дивитися різноманітні популярні відеосервіси без списання гігабайт за це. До таких відеосервісів належать YouTube, Apple TV, Netflix, MEGOGO, Київстар ТБ та низка інших.

Розширений пакет Київстар ТБ.

Очевидно, що ця акція покликана надати українцям можливість оцінити переваги нових тарифних планів. Тим, кому вона сподобалася, можна буде перейти на нові тарифні плани офіційно.

Вибрати вашу власну «суперсилу» та перевірити, чи можете ви її підключити, можна або через додаток для смартфонів «Мій Київстар», або зателефонувати за безкоштовним номером 500 чи ввести код *500*4#, або звернутись до консультантів у магазині мобільного оператора.

Як ми писали раніше, майже всі абоненти «Київстар» повідомляють, що стикалися з тими чи іншими видами шахрайства. До найпопулярніших способів обману відносяться повідомлення про перемогу в неіснуючих розіграшах, дзвінки та СМС-повідомлення про виграші з проханням сплатити комісію, дзвінки з банків або від операторів з проханням повідомити одноразовий пароль, а також повідомлення про отримання грошових переказів з подальшою спробою отримати гроші назад.