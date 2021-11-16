В Арктиці заборонили виловлювати рибу на 16 років

Раніше в покритій льодом Арктиці була мінімальна кількість риби. Але з приходом глобального потепління в її водах стає все більше морських мешканців, що могло б стати приводом, виловлювати їх у промисловому масштабі. Але арктичні країни не поспішають скористатися моментом, і навіть навпаки ввели заборону вилову риби в арктичній зоні.





Чому так сталося?

Кліматичні зміни

Протягом останніх 10-15 років клімат у Арктиці сильно змінився. Раніше більша її частина була покрита товстим шаром льоду, зараз близько 40% льодів влітку тане, відкриваючи водні простори. Вода в Північному Льодовитому океані стає теплішою, дедалі більше видів риб приходять у цю місцевість.

Якщо раніше живі істоти мешкали переважно лише у тих місцях океану, де проходили теплі течії, нині площа їхнього існування значно зросла. Ті ж риби, які чудово почувалися в крижаних водах, почали поступово переміщатися убік Північного полюсу.

Рішення про заборону

З настанням глобального потепління та появою великої кількості нових риб в океані постало питання, як діяти країнам приарктичної зони. Порадившись, держави вирішили не чіпати водних мешканців.

На диво, країни прийшли до спільної думки досить швидко, не доводячи океан до крайнього стану. На підтримку заборони також виступили екоактивісти. У результаті дія мораторію поширюється на2,8 млн. Км².

Які причини заборони?

Рішення заборонити промисловий вилов риби в Арктиці ухвалили не просто так. Вченим потрібно з’ясувати, як зміни вплинули на екосистему океану, як змінився тваринний світ, та куди мігрують риби Океан зазнав сильних змін, і людині поки що не варто лізти в нього. Знято заборону буде лише тоді, коли вода буде повністю вивчена.