Названо 20 найкращих винаходів 2021 року, які скоро змінять наше життя

Вчора журнал Time опублікував топ-100 найкращих винаходів, що з’явилися у 2021 році. У рейтингу вистачає не дуже цікавих речей (наприклад, кілька телевізорів, які відзначили за кольоропередачу або вигин екрану), так і цікавих, але вже відомих буквально всім (наприклад, процесор Apple M1 Pro або смартфон Samsung Flip Z, що згинається ).





Ми «очистили» рейтинг від таких позицій, і вибрали 20 найяскравіших винаходів цього року.

eLIT LED Address Box

Масивна світлодіодна панель, яку вішають на будинок. Вона яскраво світиться, може блимати червоним, і передає точну геопозначку Google Maps. З цим блоком будівлю буде легше знайти за навігатором і простіше помітити (у тому числі працівникам доставки, таксистам та екстреним службам).

Framework

Модульний ноутбук можна легко розібрати. Знімається все: клавіатура, петлі екрана та сам екран, материнська плата, ОЗП, батарея, порти та роз’єми. Це дозволить швидко замінювати зламану чи застарілу деталь.

OrCam Read

Лазерна вказівка, здатна читати вголос будь-який текст, на який її наведеш. Розпізнає літери на екранах та на папері. Вже у продажу, коштує близько 2000 $.

Espresso Displays

Легкий та тонкий сенсорний монітор діагоналлю 13.3 або 15.6 дюймів, має 2 USB-C- порти та міні- HDMI. Можна підключити до ноутбука або ПК, смартфона або ігрової консолі.

Google Earth VR

Безкоштовна програма, яка дозволяє запускати Гугл Карти в режимі віртуальної реальності і буквально «гуляти» по вулицях будь-якого міста світу.

Lenovo ThinkReality A3

VR- окуляри для бізнесу, здатні відображати до 5 робочих столів одночасно. Вбудовано три камери: перша на 8 МП знімає 1080p-відео, яке може передаватися віддаленим експертам, ще дві ультраширококутні – для оглядовості, що розширюють кут зору людини. Окуляри сумісні з Windows та Android.

Rende v er Live

Сервіс віртуальної реальності з гарнітурою, орієнтований на користувачів похилого віку. Дозволяє проводити заняття, тренування, медитацію – віддалено.

Bot Handy

Робот від Samsung з ШІ, камерою, пересувною платформою на колесах та однією «рукою», для допомоги по дому. Наприклад — може накрити стіл до вечері, завантажити речі у пральну машинку або посуд в посудомийку.

RevolveAir

Легке інвалідне крісло, яке швидко складається до розмірів невеликої сумки. Полегшує подорожі — у складеному вигляді RevolveAir проходить як ручна поклажа в літаки, її легко взяти в поїзд або вмістити в багажнику автомобіля.

MobiWAN

Гаджет для голосового зв’язку в шумній обстановці, насамперед націлений на робітників та будівельників. Працює за принципом кісткової провідності, тому дозволяє одночасно носити каску та засоби захисту слуху.

Subdial

Безкоштовний додаток, здатний знаходити «відповідну» службу підтримки залежно від проблеми, яка виникла у людини. Націлено на американців, де за статистикою близько 80% усіх дзвінків у 911 не вимагають втручання поліції.

Infinite Objects

Цифрова рамка для відображення та колекціонування модного у 2021-му році NFT- мистецтва.

ICON Vulcan Technology

3D-принтер для будівництва одноповерхових будівель з регульованою шириною. Має можливість друкувати на площі близько 609 квадратних метрів. Установка вже використовується для реалізації комерційних проектів і за допомогою подібних пристроїв планується друкувати житлові моделі при колонізації Місяця.

Synchron Stentrode

Маленький чіп, який вживляється в мозок паралізованої людини, дозволяє керувати цифровими пристроями. Наприклад, рухати курсор мишки на екрані.

Nuro R2

Маленький та вузький автомобіль-безпілотник для доставки товарів з інтернет-магазинів.

Einride Pod

Безпілотний вантажний електромобіль здатний проїхати 200 км на одному заряді. Відрізняється відсутністю кабіни водія та режимом ручного керування з віддаленого робочого місця. Такі вантажівки вже використовуються на дорогах загального призначення у Швеції.

AXS Technologies Power1

Чохол для Айфона з павербанком, в якому є відсік для заряджання AirPods. Доступний у білому та чорному кольорі за 99 доларів.

Ford Pro Power Onboard

Система, встановлена ​​поки що тільки на електропікап Ford F-150. Дозволяє живити від автомобільної батареї будь-яке електрообладнання – від інструменту до цілого будинку з освітленням та кухонною технікою.

Ample

Технологія, згідно з якою батареї на заправках електромобілів не заряджатимуться, а змінюватимуться на вже заряджені, що дозволить відразу ж продовжити поїздку. Розряджена батарея залишається на спеціальній станції, а потім встановлюється в інше авто.

ElectReon

Система бездротового заряджання електромобілів на ходу за допомогою елементів, покладених під дорожнє покриття. Виглядає багатообіцяюче, але поки що існує лише у вигляді концепту.