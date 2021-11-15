Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год

Разумеется, все мечтают о том, чтобы на Новый год и Рождество погода была по-настоящему «новогодней» – снежной, но ясной. Какой же она будет на новый 2022 год? Синоптики уточнили свои старые прогнозы.





Новогодняя погода

Согласно новым прогнозам, вплоть до Нового года снега на территории нашей страны не будет. Тем не менее, в самом конце декабря — тридцатого и тридцать первого числа — ожидается похолодание, и снег все-таки выпадет.

Что касается декабря, то в начале первого месяца зимы температура будет держаться на уровне пяти градусов тепла. К концу декабря она начнет снижаться. Во второй половине двадцатых чисел будет сухо, к Новому году ожидается мокрый или обычный снег.

Зато после Нового года столбики термометров опустятся до минус десяти градусов. На Рождество ожидаются самые прохладные дни, с температурой на большей части территории нашей страны до минус пятнадцати. Вся зима будет достаточно долгой, но температуры будут неустойчивыми. Февраль ожидается достаточно теплым.

В восточных и северо-восточных областях нашей страны первый снег, впрочем, выпадет уже начиная со второй половины ноября. Температура ночью опустится до минус одного — минус двух градусов. Днем же во всех областях, за исключением южных, она будет колебаться в районе нуля. Снег ожидается на территории Харьковской, Луганской, Донецкой и Полтавской областей. По всей остальной территории страны будет сухо. Скорость ветра — семь-двенадцать метров в секунду, ветер северо-восточный.

Эксперты напоминают, что в такую погоду желательно одеваться потеплее и не забывать про шапки и шарфы. В конце концов, оттого, что в Украине распространяется COVID-19, обычная простуда никуда не делась, и вряд ли вы хотите пролежать неделю с температурой, кашлем и болью в горле.