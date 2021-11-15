Астрологи назвали пары знаков Зодиака, которые никогда не смогут ужиться

Астрологи назвали три пары знаков Зодиака, которые максимально несовместимы между собой. Они вряд ли смогут даже просто общаться друг с другом без лишних конфликтов, не говоря уже про дружеские или тем более любовные отношения. Их энергетика и специфические черты характера, которые ею обусловлены, будут слишком конфликтовать друг с другом.





Эти пары никогда не сойдутся

Вопреки устоявшемуся мнению, противоположности вовсе не притягиваются, люди — не магниты. Притягиваются люди, у которых есть общие взгляды, цели, вкусы и привычки, но существуют определенные различия, которые позволяют им дополнять и уравновешивать друг друга. С точки зрения астрологии самыми неудачными сочетаниями являются противоположные по стихиям. В свою очередь, среди них можно выделить три наиболее неудачных.

Максимально несовместимы Львы и Раки. Львы — экстраверты, эгоцентрики, яркие и харизматичные личности, которым нравится находиться в центре внимания. Раки более эмпатичны, задумчивы, склонны к уединению, в отношениях им не нужен никто, кроме их партнера. Партнер-Рак будет постоянно ревновать партнера-Льва к его окружению. Лев будет казаться ему поверхностным, а он Льву — скучным. Сложно будет договориться и о совместном времяпровождении: Лев предпочитает шумные массовые увеселения, а Раки их не любят. В конце концов партнеры с таким разным мировоззрением попросту разругаются.

Пара Козерог-Близнецы не менее проблематична. В ней Козероги, привыкшие постоянно идти напролом, будут ощущать, что тащат на себе своих непостоянных и уступчивых партнеров. Близнецам, в свою очередь, Козероги будут казаться слишком упертыми, негибкими, неспособными к компромиссам.

Наконец, еще одной неудачной парой считаются Дева и Водолей. Девы — самые ответственные и серьезные среди всех знаков Зодиака. Водолеи же привыкли относиться к жизни легко и с юмором. Подобно ситуации со Львом и Раком, Девы будут казаться Водолеям скучными, а Водолеи Девам — слишком легкомысленными.