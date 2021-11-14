Будьте осторожны: вскоре украинцы ощутят влияние сразу трех мощных магнитных бурь

Иногда у нас болит голова, мучает бессонница, головокружение, а некоторые чувствуют нетипичные резкие смены настроения. Это может быть связано с разными факторами, однако среди причин всегда как вариант — магнитные бури. Когда геомагнитные поля нашей Планеты становятся слишком активными, это отражается и на всем живом на Земле.





В частности, люди, остро реагирующие на резкие изменения погоды, так же остро реагируют и на геомагнитное явление. Более того, по данным ученых, так или иначе на магнитные бури реагируют более 70% населения. Больше всего пожилые люди, которые вообще могут попасть в больницу с инфарктом или инсультом.

В ноябре магнитные бури продлятся три дня

Чтобы максимально легко пережить магнитные бури, нужно знать когда они начинаются, и быть в эти дни очень осторожными, не нагружать организм, много отдыхать, прислушиваться к собственному самочувствию.

Уже известно, что самые близкие магнитные бури будут 15 ноября. После этого магнитное поле будет возмущаться еще 28-го и 29-го числа. Также, в этом месяце магнитные бури уже были 5 числа, а перед тем 30 и 31 октября.

Как это влияет на организм человека

Среди наиболее распространенных эффектов: головная боль, бессонница, раздражительность и плохое настроение. Особенно чувствительных может тошнить, наблюдаться головокружение и скачки артериального давления. Считается, что самыми чувствительными к магнитным бурям являются пожилые люди.

В Италии и Испании, уже давно подметили такую ​​тенденцию, что в дни когда магнитное поле возмущается, в больницы чаще поступают пожилые пациенты, с симптомами инфаркта, инсульта или слишком высоким артериальным давлением.