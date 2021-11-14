Врачи рассказали, какие домашние товары могут вызывать рак

Врачи назвали несколько популярных товаров для дома, которые есть практически в каждой квартире. Общее между ними то, что, к сожалению, они содержат большое количество канцерогенов и могут вызвать рак. Какие же это товары и чем их можно заменить?





Самые опасные продукты

В первую очередь, опасными для здоровья врачи называют ароматизаторы и освежители воздуха. Они стоят, наверное, почти в каждом туалете и в других местах, и регулярно используются, чтобы избавиться от неприятных запахов. К сожалению, в составе большинства этих освежителей есть канцерогены, которые могут усугубить разные заболевания легких, а в теории, даже вызвать рак. Заменить их можно эфирными маслами, которые пахнут не хуже, и так же хорошо маскируют неприятные запахи.

Не менее опасны также и свечи. Согласно оценкам экспертов, примерно в сорока процентах свечей есть свинец, который крайне опасен для здоровья. Лучше всего отказаться от парафиновых свечей, заменив их на таковые из натурального воска. Купить их можно в магазинах или у частников, которые торгуют продуктами из меда.

Различные художественные материалы также зачастую не проходят надлежащую проверку. К примеру, много веществ, которые могут вызвать как аллергию, так и другие неприятные последствия для здоровья, включая даже рак, содержится в перманентных маркерах.

Наконец, много токсичных химических веществ содержится в привычных всем шампунях. При этом производители далеко не всегда пишут их полный состав — они утверждают, что это коммерческая тайна, несмотря на то, что это нарушает ряд законов о защите прав потребителей.

Многие люди сегодня возвращаются к «бабушкиным рецептам» – учаться использовать для мытья головы шампуни собственного приготовления. Рецептов по ним очень много в интернете, найти их не составит труда.