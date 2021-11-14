За нарушение карантина начали штрафовать

В Сумской области украинец, который находился без документов, подтверждающих личность, на улице во время карантина, был оштрафован на семнадцать тысяч гривен. Что известно о данной ситуации?





Штрафы за нарушение самоизоляции

К мужчине на улице подошли сотрудники полиции и попросили предъявить документы, подтверждающие личность. Он не носил их с собой, поэтому полиция составила протокол и отправила его в суд. Известно, что согласно постановлению Кабинета министров, вплоть до конца текущего года на всей территории нашей страны действуют особые карантинные ограничения. В числе всего прочего, они запрещают находиться на улице без документов, которые подтверждают личность.

Мужчина был призван виновным в нарушении части первой статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КуоАП), которая предусматривает нарушение правил карантина людей. От него потребовали уплатить семнадцать тысяч гривен штрафа, а также четыреста пятьдесят четыре гривны в качестве судебного сбора.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что за нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность в виде штрафа от семнадцати до тридцати четырех тысяч гривен для граждан и от тридцати четырех до ста семидесяти тысяч тысяч гривен — для должностных лиц.

Документом, который удостоверяет личность, может быть паспорт гражданина Украины, иностранного гражданина или удостоверение личности лица без гражданства, а также водительские права или другой документ. Отметим, что вы имеете полное право не носить с собой физические документы, которые можно таким образом потерять, а предъявить паспорт в приложении «Дія».

Также появились сведения о первых тюремных заключениях за поддельные сертификаты вакцинации от COVID-19.

Уроженец Волынской области получил год исправительных работ за попытку выехать на территорию Польши с поддельным сертификатом. Также обвиняемый будет вынужден компенсировать государству 1200 гривен, затраченных на проведение экспертизы.