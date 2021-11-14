Будьмо обережними: незабаром українці відчують вплив одразу трьох потужних магнітних бур

Інколи нас болить голова, мучить безсоння, головокружіння, а дехто відчуває нетипові різкі зміни настрою. Це може бути пов’язано з різними факторами, однак серед причин завжди, як варіант — магнітні бурі. Коли геомагнітні поля нашої Планети стають надто активними, це відображається й на всьому живому, що є на Землі.





Зокрема, люди, які гостро реагують на різкі зміни погоди, так само гостро реагують й на геомагнітне явище. За даними науковців, так чи інакше на магнітні бурі реагують понад 70% населення. Найбільше люди похилого віку, які взагалі можуть потрапити в лікарню з інфарктом чи інсультом.

В листопаді магнітні бурі триватимуть три дні

Для того, щоб максимально легко пережити магнітні бурі, потрібно знати коли вони починаються, та бути в ці дні дуже обережними. Не навантажувати організм, багато відпочивати, прислухатися до власного самопочуття.

Вже відомо, що найближчі магнітні бурі будуть 15 листопада. Після цього, магнітне поле обурюватиметься ще 28-го і 29-го числа. Також, цього місяця магнітні бурі вже були 5-го числа, а перед тим 30 і 31 жовтня.

Як впливає явище на людський організм

Серед найпоширеніших ефектів: головний біль, безсоння, дратівливість і поганий настрій. Особливо чутливих може нудити, будуть спостерігатися головокружіння та стрибки артеріального тиску. Вважається, що найчутливішими до магнітних бур є люди похилого віку. В Італії та Іспанії, вже давно підмітили таку тенденцію, що в дні коли магнітне поле обурюється, у лікарні частіше поступають пацієнти похилого віку, з симптомами інфаркту, інсульту або надто високим артеріальним тиском.