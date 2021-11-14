Пора смотреть на доллар: известный курс на понедельник, 15 ноября

На понедельник, 15 ноября, Национальный Банк Украины установил курс доллара на уровне 26,11 гривен, что на копейку выше, чем в пятницу. К чему могут привести колебания курса, и каким будет доллар на следующей неделе? Мы задали этот вопрос ведущим экспертам в области валютного и фондового рынка.





Изменения курса валют

По словам аналитиков, последние торги недели открывались как раз на уровне 26 гривен 11 копеек за доллар. Ожидается, что на торгах, которые произойдут в понедельник, продавцы будут пытаться закрепить восходящие тренды. Им в этом помогут и иностранные компании — они планируют приобрести валюту для репатриации своих дивидендов.

К тому же на среду запланировано погашение старых ОВГЗ. Сумма такого погашения составит 13,8 миллиарда гривен. Данное погашение также повлияет на укрепление трендов, которые были заданы курсом Национального банка и ситуацией на торгах.

Известно, что за прошлую неделю портфель нерезидентов значительно возрос — на целых два миллиарда гривен. Спрос на облигации государственного займа будет достаточно высоким и в будущем. Также известно, что к пятнице бизнесмены должны будут заплатить достаточно крупные квартальные налоги. Это потребует дополнительных ресурсов в гривне.

Что касается курсов обменников, то по состоянию на вечер двенадцатого числа курс доллара в покупке остался прежним, а в продаже — возрос на одну копейку. Зато евро подешевел в покупке на одну копейку, если сравнивать с утренними расценками, и подорожал в продаже также на одну копейку. Котировки в банках составляли 26,06 — 26,25 гривен за доллар. Евро же будет стоить от 29,8 до 30,1 гривны за единицу валюты.

В то же время на черном рынке доллары продают по 26,178 гривен, а покупают по 26,337. Евро обойдется в 29,874 в продаже и в 30,024 в покупке, а российские рубли — в 0,360 гривен при продаже и 0,364 в покупке.