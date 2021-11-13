«Ощадбанк» отказывается принимать доллары

На популярном портале «Минфин» появилось сообщение от украинца, который не смог внести деньги на свой долларовый счет. По непонятным причинам банк отказался принимать его доллары.





Отказ в обслуживании

По словам украинца, он приобрел тысячу долларов в обменнике «Альфа Инвест Групп». Купюр нового образца не было, но старые, если они достаточно качественные, должны приниматься любыми банками. Они были чистыми, не потертыми и не помятыми. Придя в отделение, украинец передал кассиру карточку и тысячу долларов, которые только что получил.

Кассир проверила купюры, после чего отложила две из них в отдельную стопку. Она сказала, что может принять только их. Мужчина позвал начальника отделения. Тот собрал целый «консилиум» из нескольких сотрудников, который в итоге принял к пополнению депозита еще одну купюру. Семь из десяти так и остались непринятыми.

По словам начальника отделения, эти купюры не нравятся кассирам, поскольку они потом должны будут продать их другим клиентам. Он также предложил свои личные, а не банковские, услуги по выкупу этих средств. Украинец, шокированный такой неприкрытой коррупцией, написал жалобу о безосновательном непринятии купюр надлежащего качества и попросил предоставить ему письменный ответ.

Как мы писали ранее, необходимо помнить, что банки обязаны принимать любые купюры, если они действительны в США. Тем не менее, известна проблема, которая возникает с купюрой в 100 долларов образца 1993 года. По неясной причине все подобные купюры распознаются как фальшивка.

НБУ разъясняет, что небольшие потертости и надписи длиной до 200 мм не являются основанием для признания купюры непригодной. Также не являются такими основаниями наличие надрывов длиной до 3 мм, проколов диаметром до 1 мм, жирные пятна и штампы, если они занимают меньше двадцати процентов поверхности площади.