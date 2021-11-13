“Ощадбанк” відмовляється приймати долари

На популярному порталі Мінфін з’явилося повідомлення від українця, який не зміг внести гроші на свій доларовий рахунок. З незрозумілих причин банк відмовився приймати його долари.





Відмова в обслуговуванні

За словами українця, він придбав тисячу доларів в обміннику Альфа Інвест Груп. Купюр нового зразка не було, але старі, якщо вони досить якісні, мають приймати будь-які банки. Вони були чистими, не потертими і не пом’ятими. Прийшовши до відділення, українець передав касиру картку та тисячу доларів, які щойно отримав.

Касир перевірила купюри, після чого відклала дві з них в окрему стопку. Вона сказала, що може прийняти лише їх. Чоловік покликав начальника відділення. Той зібрав цілий «консиліум» із кількох співробітників, який у результаті прийняв до поповнення депозиту ще одну купюру. Сім із десяти так і залишилися неприйнятими.

За словами начальника відділення, ці купюри не подобаються касирам, оскільки вони потім мають продати їх іншим клієнтам. Він також запропонував свої особисті, а не банківські послуги з викупу цих коштів. Українець, шокований такою неприхованою корупцією, написав скаргу про безпідставне неприйняття купюр належної якості та попросив надати йому письмову відповідь.

Як ми писали раніше, потрібно пам’ятати, що банки повинні приймати будь-які купюри, якщо вони дійсні на території США. Проте відома проблема, що виникає з купюрою у 100 доларів зразка 1993 року. Через неясну причину всі подібні купюри розпізнаються як фальшивка.

НБУ роз’яснює, що невеликі потертості та написи завдовжки до 200 мм не є підставою для визнання купюри непридатною. Також не є такими підставами наявність надривів довжиною до 3 мм, проколів діаметром до 1 мм, жирні плями та штампи, якщо вони займають менше ніж двадцять відсотків поверхні площі.