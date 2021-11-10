Ощадбанк попал в скандал: клиенты вынуждены платить деньги за абсурдные вещи

Практически каждый современный банк имеет собственное приложение, некий мобильный банкинг. Клиенты могут его загрузить на смартфон и в любое время суток беспрепятственно просмотреть баланс, совершить транзакции, оплатить коммунальные услуги, пополнить мобильный и много других опций.





Заблокировать карту, получить кредитный лимит или отключить его – это тоже в перечне функций. Это очень удобно и минимизирует любые мошеннические манипуляции, ведь ваши счета под контролем. А некоторые банки, еще и радуют клиентов дополнительными “плюшками”, как кэшбеки.

Но все это, к сожалению, не об Ощадбанке, которым пользуется большинство пенсионеров и льготных категорий граждан. Наверное, руководство банка считает, что их целевая аудитория на “Вы” с современными гаджетами, поэтому и потребности в мобильном банкинге нет. Но поэтому клиенты Ощада вынуждены оплачивать просто абсурдные услуги. Как, например, проверку баланса карты.

За проверку баланса снимают 3 или 7 гривен

Об этом стало известно на одном из форумов, где клиент банка пожаловался, что он в банкомате проверил баланс карты, и за это Ощадбанк снял с него 3 гривны. А если заказать баланс смс-сообщением на мобильный, то снимут совсем 7 грн. В современном мире, где царит цифровизация, подобное просто абсурдно. Также, неоднократно именно клиенты Ощада становились жертвами мошенников, когда на них открывали лишние кредиты или вместо них снимали депозиты.

В банке ответ стандартный

В банке объяснили, что один раз в сутки проверить баланс можно бесплатно, а все последующие разы за деньги. Если же хочется проверять баланс бесплатно, можно подключиться к чат-ботам, или позвонить на “горячую линию”. По мнению многих, это слишком устаревшие решения.