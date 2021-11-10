Сумма налогов, которые платят украинцы, возрастет

Как сообщает правительство, в нашей стране возрастет размер налогов. Сумма, которую платит каждый работающий украинец в государственный бюджет, станет немного большей уже с начала декабря.





Какими будут новые налоги

В нашей стране повышается минимальная заработная плата уже с первого января. Также будет повышен и прожиточный минимум — с 2379 гривен до 2481. Размер минимальной заработной платы возрастет с шести тысяч до шести с половиной тысяч гривен.

Таким образом, при минимальных расчетах сумма налогов, которые украинцы платят, возрастет на сто десять гривен. Все налогоплательщики, которые принадлежат к первой, второй и третьей группам, сейчас платят налоги в размере 1320 гривен, а будут платить уже 1430. При этом чем зарплата выше, тем, естественно, больше налогов официально работающий человек будет платить.

На данный момент в нашей стране также готовится законопроект о непрямых методах контроля доходов граждан. Уже со следующего года налоговые службы будут знать не только о тех доходах, которые официально задекларированы гражданами, и исходить при расчете налогов, которые вы должны платить, именно из этого.

Как мы писали ранее, к методам косвенного мониторинга относится, в частности, сопоставление реального образа жизни физических лиц с данными о реальных доходах, которые они предоставляют в налоговую.

Таким образом, если человек указал в налоговой декларации, что получает только минимальную заработную плату, но при этом приобретает недвижимость или дорогой автомобиль, то Государственная налоговая служба имеет право проверить происхождение денег. В случае, если лицо не сможет объяснить его, то оно будет обязано уплатить дополнительный сбор с суммы, которую потратило на подозрительную покупку.