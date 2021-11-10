Опубліковано гороскоп здоров’я на тиждень, до 14 листопада

Цього тижня необхідно обмежити контакти, щоб не підхопити інфекцію. Можуть активізуватись хронічні захворювання, особливо на нервовому ґрунті. Нестабільними будуть тиск та серцевий ритм. Потрібно бути уважними під час роботи з інструментами, особливо електричними.





Овен

Постарайтеся на початку тижня максимально виконати всі необхідні справи, тому що у вихідні стан дратівливості не дозволить продуктивно діяти. Будьте уважні під час роботи з електроінструментами.

Телець

Активізуються хронічні захворювання, і це дуже дратує. Лікування, як і раніше, йде добре. Тому звертайте увагу на будь-які симптоми захворювань та вживайте заходів.

Близнюки

У вихідні можуть виникнути симптоми ваших хронічних захворювань. Головне – не панікувати. Саме нервова напруга посилює хворобу та ускладнює лікування. Масаж та дихальні практики протипоказані.

Рак

Бережіть спину. У вихідні – жодних фізичних навантажень, лише відпочинок. Добре підійдуть вправи на розтяжку шиї, плечового пояса та спини. Не варто емоційно реагувати на інформацію.

Лев

На ваше самопочуття сильно впливають печінка та кульшові суглоби. А відповідальність та дратівливість провокують нестабільний тиск чи тахікардію.

Діва

Постарайтеся не застудитися на початку тижня і до вихідних виконати все необхідно, тому що можливо активізуються запальні процеси в носоглотці або області малого тазу і вам потрібно буде зайнятися здоров’ям.

Терези

Ваше завдання – берегтися холоду і не нервувати. На нервовому ґрунті можуть активізуватися будь-які наявні у вас хронічні захворювання, але саме зараз вони добре піддаються лікуванню.

Скорпіон

Для вас, як і раніше, залишається високим ризик захворіти або травмуватися. Будьте уважні з електрообладнанням та на дорогах. А головне – не нервувати і не намагатися “все виправити”.

Стрілець

Питання здоров’я спини вже менш актуальне. Цього тижня важливо стежити за харчуванням, тому що печінці складніше справлятися зі звичайною їжею. Їй потрібна дієта та спокій. І вам потрібно уникати зовнішніх подразників.

Козеріг

Починається період (до кінця грудня), коли необхідно особливо уважно поставитися до свого самопочуття. Холод та нерви будуть вашими основними противниками.

Водолій

Озброїться терпінням або запасайтеся заспокійливим. Ваші спроби довести, виправити або переробити щось не завершаться успіхом і посилять вашу вразливість. Зверніть увагу на щитовидну залозу, тому що “на нервовому ґрунті” вона може турбувати.

Риби

Ваше самопочуття лише виглядає чудовим. І хоча ви не почуваєтеся хворим, вам слід стежити за станом печінки та суглобів. Система ШКТ також може підводити періодично.