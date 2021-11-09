Мошенники нашли «дыру» в законе: новый способ воровства денег

Недавно одна жительница нашей страны рассказала на сайте «Минфин» о том, как у нее похитили деньги с карточки. В ночь на двадцать девятое октября, находясь в другой стране, она потеряла больше двадцати тысяч гривен. Интересна здесь схема, которую для воровства денег с карты использовали мошенники.





Новый метод воровства денег

По словам украинки, в полночь 29 октября у нее начали снимать деньги небольшими порциями — по 24 гривны 99 копеек. За несколько часов мошенники осуществили восемьсот транзакций, таким образом украинка потеряла больше двадцати с половиной тысяч гривен. Сообщение о снятии денег с карты не пришло ни разу, поскольку код подверждения приходит только при съеме более крупных сумм.

Единственным утешением для украинки стало то, что она успела заблокировать карту до того, как потеряла всю сумму на ней — около пятидесяти одной тысячи гривен, из которых сорок восемь являются кредитными. При этом она находится в другой стране, и потому совет от оператора Приватбанка написать заявление в полицию ей, разумеется, не подходит.

Другой оператор сообщил о том, что если бы снимали хотя бы по сто пятьдесят гривен, то это считалось бы мошенничеством, а так они ничего не могут сделать — видимо, именно на это и был расчет хитрых мошенников. Интересно, что суточный лимит на карту был установлен в размере тысячи гривен, но это не помешало украинке потерять в двадцать раз большую сумму.

Согласно ответу на пост пострадавшей женщины, который опубликовал представитель «ПриватБанка», оплата проводится при корректном введении платежных данных на сайте, которые могут быть известны только держателю карты.

При этом пользователь может дать согласие на дальнейшие списания без подтверждения. Возможно, женщина по ошибке ввела свои данные на каком-то ресурсе, который не заслуживал доверия.