Доллар станет рекордно низким: когда и какого удешевления ожидать?

Тем кто хочет приобрести американскую валюту, рекомендуют еще немного подождать, вскоре это можно будет сделать максимально выгодно. Конечно, не стоит ожидать, что доллар станет по 10, 15 или даже 20 гривен, это было бы слишком нетипично. Однако сразу на 15 копеек удешевление ожидается. Предполагается, что уже во второй половине ноября доллар зафиксируется на отметке 26 грн. Подобного курса не было достаточно давно.





Сейчас в обменниках американская валюта стоит по 26,10–26,15 грн, а подешевеет еще больше. Это обусловлено тем, что Укрэнерго разместило собственные облигации и получило 825 миллионов долларов. Через партнерские банки было продано более 180 миллионов долларов, как следствие в стране достаточно долларовой валюты, что способствует еще большему укреплению гривны.

На курс повлияло еще несколько факторов

Также то, что гривня укрепилась случилось благодаря некоторым другим факторам. В частности:

Снижение энергетического импорта. Все из-за высокой стоимости газа. Довольно хорошие экспортные выручки. Был неплохой урожай, и другие факторы, способствовавшие выгодным экспортным поставкам. Пассивность людей, через карантин. Как ни крути, а украинцы стали гораздо реже покупать и продавать валюту, из-за карантина, локдауна, массовых увольнений и приостановки предпринимательской деятельности.

Такой относительно низкий курс поспособствует тому, что снизят цены на импортные товары. То есть, украинцы должны почувствовать, что инфляция немного отступила. Насколько это долговременная перспектива пока прогнозов нет. По всей вероятности, до конца 2021 года значительных колебаний курса не будет, но и на одном месте он точно не будет стоять.

Напомним, что недавно эксперты предупреждали о возможных нечестных действиях перекупщиков, которые будут пытаться искусственно поднять цену доллара. Как видим, им это не удалось, что не может не радовать.