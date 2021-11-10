Опубліковано список банків, які автоматично арештовуватимуть рахунки за борги

Система автоматичного списування боргів, яка нещодавно запрацювала в Україні, станом на листопад 2021 року має доступ до рахунків українців у 18 банках. До Єдиного реєстру боржників під’єдналася більшість популярних вітчизняних фінустанов. Хоча є і кілька винятків. У списку досі відсутні такі впливові гравці ринку як Альфа-Банк, Ощадбанк, ПУМБ, Укргазбанк та Сбербанк.





Список фінансових установ, які погодилися блокувати рахунки боржників на вимогу державних і приватних виконавців, із квітня поточного року збільшився майже утричі. Наразі до їх числа входять такі банки:

ПриватБанк;

Idea Bank;

Метабанк;

Прокредит Банк;

Raiffeisen;

«Конкорд»;

«Восток»;

OTP Bank;

Таскомбанк;

Universal Bank;

Агропросперіс Банк;

«Львів»;

Радобанк;

Індустріалбанк;

«Український капітал»;

Оксі Банк;

Кредобанк;

Укрсиббанк.

Варто зазначити, що система досі працює неідеально. Замість списання боргу вона часто призводить по повного блокування рахунку клієнта, або навіть усіх його рахунків у різних банках. На думку експертів така проблема є наслідком невірно складеного виконавцем запиту.

«Якщо виконавець у своїй заяві вказує точну суму боргу, а на картці клієнта достатньо коштів, знімають лише цю суму. Та якщо грошей на рахунку не вистачає, або виконавець просто не вказав заборговану суму, система може заблокувати усі рахунки боржника», – повідомила представниця НБУ Ольга Лобайчук.

Якщо вам необґрунтовано заблокували всі банківські рахунки та картки, на це можна і потрібно скаржитися. Зокрема українцям радять вжити наступних заходів:

надіслати виконавцю, що займається справою, лист із вимогою скасувати арешт рахунків;

скласти скаргу до Держвиконслужби, або Ради приватних виконавців;

скласти позов до адміністративного суду за місцем проживання стосовно відміни рішення про арешт банківських рахунків.

Нагадаємо, що офіційний дозвіл на арешт рахунків боржників Міністерство юстиції України у законодавчому порядку затвердило 23 березня поточного року.