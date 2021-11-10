Опубліковано список банків, які автоматично арештовуватимуть рахунки за борги
За останні пів року перелік фінустанов, що співпрацюють із державними та приватними виконавцями, збільшився утричі.
Система автоматичного списування боргів, яка нещодавно запрацювала в Україні, станом на листопад 2021 року має доступ до рахунків українців у 18 банках. До Єдиного реєстру боржників під’єдналася більшість популярних вітчизняних фінустанов. Хоча є і кілька винятків. У списку досі відсутні такі впливові гравці ринку як Альфа-Банк, Ощадбанк, ПУМБ, Укргазбанк та Сбербанк.
Список фінансових установ, які погодилися блокувати рахунки боржників на вимогу державних і приватних виконавців, із квітня поточного року збільшився майже утричі. Наразі до їх числа входять такі банки:
- ПриватБанк;
- Idea Bank;
- Метабанк;
- Прокредит Банк;
- Raiffeisen;
- «Конкорд»;
- «Восток»;
- OTP Bank;
- Таскомбанк;
- Universal Bank;
- Агропросперіс Банк;
- «Львів»;
- Радобанк;
- Індустріалбанк;
- «Український капітал»;
- Оксі Банк;
- Кредобанк;
- Укрсиббанк.
Варто зазначити, що система досі працює неідеально. Замість списання боргу вона часто призводить по повного блокування рахунку клієнта, або навіть усіх його рахунків у різних банках. На думку експертів така проблема є наслідком невірно складеного виконавцем запиту.
«Якщо виконавець у своїй заяві вказує точну суму боргу, а на картці клієнта достатньо коштів, знімають лише цю суму. Та якщо грошей на рахунку не вистачає, або виконавець просто не вказав заборговану суму, система може заблокувати усі рахунки боржника», – повідомила представниця НБУ Ольга Лобайчук.
Якщо вам необґрунтовано заблокували всі банківські рахунки та картки, на це можна і потрібно скаржитися. Зокрема українцям радять вжити наступних заходів:
- надіслати виконавцю, що займається справою, лист із вимогою скасувати арешт рахунків;
- скласти скаргу до Держвиконслужби, або Ради приватних виконавців;
- скласти позов до адміністративного суду за місцем проживання стосовно відміни рішення про арешт банківських рахунків.
Нагадаємо, що офіційний дозвіл на арешт рахунків боржників Міністерство юстиції України у законодавчому порядку затвердило 23 березня поточного року.
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