Вже з грудня українцям доведеться сплачувати більше податків: скільки ж саме

Кожен працевлаштований громадянин України сплачує податки. Сплачують їх й приватні підприємці, і ті особи, які офіційно працевлаштовують інших. Так от, вже з грудня 2021 року, платити доведеться більше. Як мінімум на 110 грн, це при мінімальних розрахунках. Все через те, що зростатиме зарплата і прожитковий мінімум. Відповідно й податок на дохід фізичних осіб зросте.





Багато залежить і від податкової групи

З грудня буде встановлено новий прожитковий мінімум. Він зросте з 2 379 грн, до 2 481 грн. Підвищать й мінімальну зарплату. Якщо зараз це 6000, то з грудня буде 6500. Як наслідок, всі платники податків першої, другої та третьої груп платитимуть не звичних 1 320 грн податку, а 1 430 грн, тобто на 110 грн більше. Це якщо мова про мінімальну зарплату, а чим вона вища тим і сума податку буде вищою.

Певна різниця в розмірі стягнень є й в залежності від податкової групи. Зокрема:

1 група ФОП сплачує 10% від ПМ, і це 248 грн замість 221 грн.

2 група ФОП сплачує 20% від мінімальної зарплати, і це 1300 грн замість 1200 грн.

3 група ФОП сплачує ще за іншим розрахунком, де може вибирати відрахування у розмірі 5% від доходу. Або 3% від доходу плюс податок на додану вартість.

Варто зауважити, що з цими цифрами українцям жити лише до наступного літа. Вже у липні 2022 року знову зросте розмір прожиткового мінімум і як наслідок, всі розміри податків знову зростуть

Платити податки поступово починають й самозайняті

В Україні багато людей працюють неофіційно, мають власний дохід від продажу товарів чи послуг в інтернеті. Зараз їх активно намагаються викрити. Зокрема цим займаються банки, які фіксують будь-які підозрілі транзакції. Банк проводить власне розслідування і може заблокувати рахунок, а згодом зацікавитися особою може й Податкова служба.