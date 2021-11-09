Українців застерігають від обману, або як не переплачувати за вагові товари на ринку

Напевно кожен українець купує щось на ринку. Як мінімум свіже м’ясо, овочі чи фрукти. На ринку вони і дешевші ніж в супермаркеті, і набагато натуральніші.





Та напевно кожен хоч раз потрапляв в таку ситуацію, коли продавець ставив важити продукти на візуально дуже старовинні ваги. Ба більше, інколи цифри, які показують ваги видно лише продавцеві, а покупцеві залишається лише надіятись, що його не обманули. Та як показує практика, кожного другого покупця обважують мінімум у десять разів більше дозволеного. Як це попередити і зберегти власні гроші?

Прискіпливо оглядайте ваги

Продавці дуже часто користують не сертифікованими вагами, які самостійно “підкручують”, щоб на кожному покупцеві “наварити” кілька десятків грамів.

Щоб вберегти себе від таких дій, покупцям потрібно:

Переконатись, що на вагах є спеціальне маркування та печатка, яка свідчить про те, що ваги пройшли відповідну перевірку та є точними. Якщо такі індикатори відсутні, попросіть продавця пред’явити документи, які вказуватимуть на те, що ваги пройшли сертифікацію. Якщо й цього немає, краще відмовтесь від покупки в даному місці.

На жаль, шукати добросовісного продавця можна й кілька годин, адже більшість з них працюють за подібною схемою. Також для того, аби перевірити чи вас не обманюють, можна додатково зваживши товар на контрольних вагах, які мають бути на кожному ринку.

Овочі стрімко почали дорожчати

Нагадаємо, що зараз ідеальний час для того аби зробити стратегічні запаси деяких овочів на зиму. Наприклад, цибулі, яка ще коштує в середньому по 6-12 грн за кілограм, а вже до кінця осені може суттєво подорожчати. Взимку, ціна цибулі може сягнути рекордних 30-40 грн/кг.