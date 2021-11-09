Уже с декабря украинцам придется платить больше налогов: сколько?

Каждый трудоустроенный гражданин Украины платит налоги. Оплачивают их и частные предприниматели, и лица, которые официально трудоустраивают других. Так вот, уже с декабря 2021 года платить придется больше. Как минимум на 110 грн., это при минимальных расчетах. Все потому, что будет расти зарплата и прожиточный минимум. Соответственно и налог на доход физических лиц вырастет.





Многое зависит и от налоговой группы

С декабря будет установлен новый прожиточный минимум. Он вырастет с 2379 грн, до 2481 грн. Повысят и минимальную зарплату. Если сейчас это 6000, то с декабря будет 6500. Как следствие, все налогоплательщики первой, второй и третьей групп будут платить не привычных 1320 грн налога, а 1430 грн, то есть на 110 грн больше. Это если речь о минимальной зарплате, то чем она выше, тем и сумма налога будет выше.

Определенная разница в размере взысканий есть и в зависимости от налоговой группы. В частности:

1 группа ФЛП платит 10% от ПМ, и это 248 грн вместо 221 грн.

2 группа ФЛП платит 20% от минимальной зарплаты, и это 1300 грн вместо 1200 грн.

3 группа ФЛП платит еще по другому расчету, где может выбирать отчисления в размере 5% от дохода или 3% от дохода плюс налог на добавленную стоимость.

Следует заметить, что с этими цифрами украинцам жить только до следующего лета. Уже в июле 2022 года снова вырастет размер прожиточного минимума и как следствие, все размеры налогов снова возрастут

Платить налоги постепенно начинают и самозанятые

В Украине многие работают неофициально, имеют собственный доход от продажи товаров или услуг в интернете. Сейчас их активно пытаются разоблачить. В частности, этим занимаются банки, которые фиксируют любые подозрительные транзакции. Банк проводит собственное расследование, может заблокировать счет, а затем заинтересоваться лицом может и Налоговая служба.