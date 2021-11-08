В Україну йдуть морози: коли та в яких регіонах їх очікувати?

З початком листопада в Україну прийшло й суттєве похолодання. Особливо відчутним воно стало вже на початку цього тижня. 8-го листопада, у понеділок, попри сонячну у деяких регіонах погоду, температура повітря спостерігалася доволі низькою. Майже у всіх регіонах українцям дошкуляв холодний вітер, а вночі температура опустилася до -3.





Синоптики говорять, це лише початок. Наступних кілька днів холодний циклон лише набиратиме сили. Подекуди невеликі заморозки спостерігатимуться навіть вдень. Кому слід утеплятися в першу чергу?

Найхолодніше буде на Півночі

Наразі, погода буде практично однаковою по всій території України. Протягом тижня, температура опускатиметься на кілька градусів у всіх регіонах. Лише на вихідних можливе незначне потепління, до +11,+13 градусів, але тільки на Півдні. Найхолодніше буде на Півночі та в Закарпатській областях. Там стовпчики термометра опустяться до+4,+6 вдень, а вночі до -3, -5.

На Півночі, мінусова температура навіть вдень може спостерігатися вже у середу — четвер. Ну, а найтепліше буде на Півдні, у Одеській, Херсонській та Миколаївській областях (+9,+10).

На вихідних слід чекати й першого снігу

Вже найближчими вихідними, 13 — 14 листопада, подекуди пройде невеликий мокрий сніг з дощем. Подібний прогноз отримали Західні, Північні та Східні області. Опади будуть несуттєвими і снігового покриву не утвориться.

Синоптики запевняють, що у листопаді зимових опадів буде мало. Загалом до кінця місяця спостерігатиметься суха і прохолодна погода. Зима теж почнеться без снігу. Найімовірніше, снігу який вкриє землю товстим шаром, варто очікувати вже після Нового року та Різдва.