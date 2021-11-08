Стало відомо, для чого американці потопили техніку вартістю 4 мільйони доларів

На території Тихого океану в країні Вануату поряд з островом, що належить цій державі, розташовується всесвітньо відомий “цвинтар” військової техніки. З’явився він не внаслідок катастрофи чи воєнних дій, а за цілеспрямованим бажанням американського військового керівництва.





Навіщо ж під час Другої Світової війни тут було спеціально затоплено величезну кількість техніки?

Військова база на території острова

У період Другої Світової війни біля Вануату, на найбільшому острові цієї держави Еспіриту-Санто, розташовувалася військова база США. Тут же знаходилася база спорядження та аеродром, звідки злітали військові літаки, що здійснювали бомбардування Японії.

Будівництво бази на острові

За весь час існування цієї бази на острові була спеціально розвинена інфраструктура, перевезено величезну кількість техніки, медикаментів, автомобілів та необхідної амуніції. Це створювало більш комфортні умови для американських військовослужбовців, які там проживають.

Однак після закінчення війни всі споруди та техніка, які розташовувалися на військовій базі, виявилися непотрібними. Базу ліквідували, а от із автомобілями, навантажувачами та іншою технікою необхідно було щось вирішувати. Як кажуть історичні джерела, до цього часу залишки військової техніки сягнули 4 мільйонів доларів.

Чому американці не вивезли техніку?

Щоб здійснити транспортування такої величезної кількості військової техніки, американському уряду потрібно було вкласти величезну кількість фінансових коштів. До того ж, у цей час економіка США бурхливо розвивалася, а повернення такого великого обсягу техніки могло підкосити економічний стан країни.

Останки техніки досі знаходять на узбережжі

Було ухвалено таке рішення: залишити все добро на острові, продавши його з величезними знижками місцевим жителям або колонізаторам. Архіпелаг, в якому розташовувався острів Еспіріту-Санто, належав одночасно і Англії і Франції. Проте представники цих держав відмовилися від пропозиції, вирішивши, що американці все одно підуть, залишать техніку і вона дістанеться їм безкоштовно. А в місцевих островитян просто не було фінансових можливостей придбати хоча б малу частину обладнання.

До чого призводить жадібність…

Однак американці не захотіли просто так віддавати свою дорогу техніку і вирішили просто знищити її. Якщо не вдається її продати і отримати вигоду, то нехай це багатство не дістанеться нікому!

В результаті все обладнання, обсяг якого складав приблизно 9 мільярдів тонн, було потоплено. Через те, що техніки було дуже багато, затоплення затягнулося на два роки і здійснювалося в період з 1945 до 1947 року.

Аквалангісти намагаються знайти гарний видобуток

За словами та спогадами місцевих жителів та самих американців, військовослужбовцями було збудовано спеціальний пандус, що веде у відкритий океан. Солдати заводили машини, спрямовували їх цим пандусом і вистрибували з кабіни, а машина, у свою чергу, продовжувала їхати, опускаючись під воду. Довгий час після цієї операції вода поряд з островом була сильно засмічена та заповнена машинним маслом.

На даний момент «цвинтар техніки» на Вануату є популярним місцем для дайверів та туристів. Його називають «пам’ятником політичної жадібності», адже величезну частину потопленого обладнання можна було використати в цивільних цілях, проте американське керівництво вирішило інакше.