Верховна Рада ухвалила новий закон про реєстрацію місця проживання

Додаток «Дія» поступово включає все більше і більше цікавих функцій. Так, нещодавно було ухвалено новий закон про реєстрацію місця проживання, який тепер дозволяє спростити процес прописки до кількох кліків у додатку. Яким чином це можна зробити і що зміниться?





Нові правила прописки

Згідно з новим законом, нещодавно прийнятим Верховною Радою, тепер можна змінювати свою адресу прописки прямо у додатку «Дія», не відвідуючи жодних сторонніх державних установ. Відпадає також необхідність штампу в паспорті про прописку, а також у додаткових папірцях до ID-картки. Все, що від вас вимагається – вказати адресу, за якою ви проживаєте, у додатку або на порталі «Дія», після чого отримати підтвердження від власника житла, що ви там дійсно живете.

Далеко не всі українці мешкають за місцем прописки, особливо це стосується студентів, а також уродженців сіл та невеликих міст, які мешкають там, де простіше знайти високооплачувану роботу, тобто у великих населених пунктах. Це нововведення, за задумом його авторів, дозволить спростити процес отримання вами медичної допомоги, оформлення документів та пенсій там, де ви фактично проживаєте, а не там, де прописані. Слід зазначити, що права власності на житло ваша електронна реєстрація не дає.

На даний момент послугу запущено в експериментальному форматі. Скористатися нею можуть мешканці семи українських міст — Києва, Харкова, Вінниці, Луцька, Маріуполя, Кривого Рогу. Надалі очікується її запуск на території всієї України.

Як ми писали раніше, у нашій країні очікується нова хвиля перейменувань міст. Насамперед, під неї можуть потрапити міста, назви яких мають російськомовний характер. Серед них, наприклад, такі населені пункти, як Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Південний, Спокій, Надія, Луч, Первомайське, Первомайськ та ін. Експерти зазначають, що частина цих міст була перейменована за радянської влади. Раніше вони мали автентичні українські назви, такі як Сіверський Донець, Гарбузинка, Богополь.