В 2022 году на пенсию будут выходить в 55 лет: кого это касается?

Пенсия, пенсионные выплаты и их размер, пенсионный возраст и необходимый стаж – все это постоянно обновляется и меняется. Сейчас в Украине начала действовать новая пенсионная реформа, согласно которой ежегодно, вплоть до 2028 года включительно, минимальный стаж будет расти на 1 год.





То есть чтобы выйти на пенсию в 60 лет, сейчас нужно иметь 28 лет стажа. А вот в следующем году нужно будет уже 29 лет. Потом 30, потом 31 и окончится все 35 годами. В связи с этим минимум на 40% больше украинцев будут работать до 63 или даже 65 лет.

Но есть приятная новость для определенной категории граждан. Они могут выйти на пенсию уже в 55. Это касается мужчин и будет действовать такая возможность в период с апреля 2022 года по март 2023 года.

Речь идет об опасных и вредных профессиях

Речь о мужчинах, работающих на вредных или опасных для здоровья профессиях. Они могут выйти на пенсию в 55, если такой возраст им исполнится по состоянию на период с апреля 2022 по март 2023 года. Кроме возраста, среди требований 29 лет стажа, 12 из которых на вредных и опасных рабочих местах.

Также, чтобы иметь право на преждевременный уход на пенсию, мужчины должны предоставить документы, подтверждающие то, что их рабочее место действительно опасно. То есть, перед подачей документов в Пенсионный Фонд нужно пройти определенную аттестацию и ее результаты прикрепить к основному пакету документов.

На преждевременную пенсию претендуют и другие категории граждан

Женщины, которые родили и воспитывали, минимум до 8 лет, пятерых и более детей — также могут выйти на пенсию раньше времени, а именно в 50 лет. Женщины, воспитывающие детей с инвалидностью (врожденной) тоже имеют право воспользоваться льготным периодом. Все это касается и мужчин, которые являются родителями-одиночками.