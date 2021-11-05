У 2022-му на пенсію виходитимуть у 55 років: кого це стосується?

Пенсія, пенсійні виплати та їх розмір, пенсійний вік та необхідний стаж — все це постійно оновлюється та змінюється. Наразі, в Україні почала діяти нова пенсійна реформа згідно з якою щороку, аж до 2028-го року включно, мінімальний стаж зростатиме на 1 рік.





Тобто, щоб вийти на пенсію у 60 років, зараз потрібно мати 28 років стажу. А от у наступному році потрібно буде мати вже 29 років. Потім 30, потім 31 і закінчиться все 35 роками. У зв’язку з цим, мінімум на 40% більше українців працюватимуть до 63 або навіть 65 років.

Та є приємна новина для певної категорії громадян. Вони можуть вийти на пенсію вже у 55. Це стосується чоловіків, і діятиме така можливість у період з квітня 2022 року до березня 2023 року.

Мова йде про небезпечні та шкідливі професії

Стосується це чоловіків, які працюють на шкідливих або небезпечних для здоров’я професіях. Вони можуть вийти на пенсію у 55, якщо такий вік їм виповниться станом на період з квітня 2022-го року по березень 2023 року. Крім віку серед вимог 29 років стажу, 12 з яких на шкідливих і небезпечних робочих місцях.

Також, щоб мати право на передчасний вихід на пенсію, чоловіки мають надати документи, які підтверджують те, що їхнє робоче місце справді небезпечне. Тобто перед подачею документів у Пенсійний Фонд потрібно пройти певну атестацію і її результати прикріпити до основного пакету документів.

На передчасну пенсію претендують й інші категорії громадян

Жінки, які народили та виховували, мінімум до 8-ми років, п’ятьох і більше дітей — також можуть вийти на пенсію завчасно, а саме в 50 років. Жінки, які виховують дітей з інвалідністю (вродженою) — теж мають право скористатися пільговим періодом. Все це стосується й чоловіків, які є батьками-одинаками.