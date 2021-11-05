На курорты Буковеля больше не будут пускать непривитых

Как сообщает местное ивано-франковское издание, руководители курортных комплексов теперь обязаны пускать на свои турбазы только тех, кто гарантированно безопасен в плане COVID-19. Непривитые граждане допускаться не будут.





Как попасть на зимний курорт

Комиссия ТЭБ и ЧС потребовала от руководителей всех без исключения туристических баз Ивано-Франковской области пускать на свои курорты только тех, кто может предоставить сертификаты о вакцинации. Также подойдет отрицательный ПЦР-тест или справка о том, что вы перенесли ковид и выздоровели.

Данные нововведения связаны в первую очередь с ужесточением требований по эпидемиологической безопасности. На всей территории Ивано-Франковской области усилят контроль за соблюдением карантина в связи с рекордными количествами заболевших в Украине, которое уже приближается к тридцати тысячам ежедневно.

Врачи напоминают, что у нового мутировавшего штамма коронавируса, известного как «Дельта+», основными симптомами являются тошнота, рвота, сухой кашель и сильное повышение температуры. В то же время привычные симптомы, такие как боль в груди, потеря вкуса и обоняния, встречаются гораздо реже и могут отсутствовать.

Коронавирус опасен не только своей летальностью, но и возможными последствиями. Уже существуют сообщения о повышении риска сердечно-сосудистых заболеваний, манифестациях психических расстройств у тех, кто ими никогда раньше не страдал, стойкой снижении физической и умственной работоспособности. Именно по этой причине необходимо прививаться, соблюдать меры противоэпидемической безопасности и избегать скоплений людей, и не слушать демагогию про то, что умирают только хронически больные и пожилые люди.

Как мы писали ранее, согласно статистике, за нынешний год уже больше пяти сотен украинцев попыталось попасть на территорию Польши по поддельным сертификатам о вакцинации. При этом больше двух третей случаев приходится по какой-то причине на пункт пропуска «Гребенное – Рава-Русская». Там зафикиксировано 352 случая.