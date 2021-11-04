Кофе может лечить некоторые болезни: научные исследования удивили многих

В мире более 60% людей каждый день пьют кофе. Кое-кто начинает с него свое утро, более того, некоторые не могут начать день без чашки ароматного напитка. Вкусный утренний кофе — это заряд энергии, окончательное пробуждение от сна, вкусный и приятный ритуал. Большинство людей любят смаковать кофе и в течение дня, например на встречах с друзьями, за обедом или даже ужином.





В плане того, насколько этот напиток полезен или вреден, существует много споров. Некоторые считают, что кофе негативно отражается на здоровье. Другие же, напротив, утверждают, что данный напиток может лечить. О последнем утверждении мы и поговорим.

Ученые исследовали положительное влияние кофе на организм

Оказывается, кофе может быть полезным. Согласно научным исследованиям, чашка качественного натурального кофе может снизить риск заболевания раком печени на 40%. Конкретно кофе может выступать профилактическим средством для диабета второго типа. Более того, кофе может оказать положительное влияние на сердце, хотя для многих это звучит как абсурд. Оказывается кофе в сумме с некоторыми сердечными лекарствами улучшает и усиливает их действие. Вот так вот!

Ну и конечно, это незаменимый напиток для тех, кто страдает низким давлением. Врачи уже давно заметили подобную тенденцию у беременных, и им, кстати, порцию кофе в день не запрещают, а наоборот рекомендуют.

Главное соблюдать меру

Конечно, чтобы влияние кофе было положительным, нужно знать правильную меру. Одной чашки в день предостаточно. Также следует обращать внимание на качество кофе. Идеально если это натуральное, в зернах или свежевымолотое.

Ну и, конечно же, учитывайте особенности собственного организма, и при необходимости консультируйтесь с врачом. Ведь если речь о серьезных пороках сердца, или высоком артериальном давлении, ни о какой пользе от кофе не пойдет и речи.