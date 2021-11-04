Украинцам будет тяжело: стало известно на сколько вырастут цены на товары и услуги в 2022 году

Ежегодно, особенно в начале Нового года резко поднимаются цены на продукты, услуги, транспортные услуги и так далее. Не станет исключением и следующий год. Уже стало известно, что в 2022 году вырастет не только зарплата и пенсия, но и цены на все остальное. Печальнее всего то, что никакого повышения зарплаты никто не почувствует.





Инфляция будет настолько большой, что чтобы ее не почувствовать, прибавку к зарплате и пенсии нужно делать минимум в 5 раз больше, чем планируемая. Но давайте обо всем по порядку.

Кабмин принял проект бюджета на 2022 год

Стало известно, что Кабинет министров принял проект бюджета на 2022 год, который разработал премьер-министр Денис Шмигаль. В народе этот проект уже называют “проектом бедности”, ведь те цифры, которые в нем фигурируют, внушают только грусть. Следовательно, согласно бюджету, минимальная зарплата в 2022 году повысится всего на 3%, примерно 200 грн. В то время, как прогнозируемое повышение цен на товары и услуги будет стартовать от 8%.

Что касается пенсий, то они так же как и зарплата вырастут на 2-3%, к минимальной выплате прибавят чуть больше 150 гривен. Более того, уровень инфляции в 2022 году может быть еще выше, чем 8-9%, ведь подорожает газ. Но пока никто ничего не комментирует.

За данный проект проголосовало 274 депутата

Первое голосование за данный проект состоялось еще 20-го октября. Тогда его, как основу для дальнейшего разбирательства, поддержало 263 нардепа. На днях, 2 ноября, был рассмотрен повторно проект, в который было внесено более 3000 правок. После этого, за него проголосовало уже 274 народных депутата.