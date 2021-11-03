От 3000 гривен и более: кого ждет существенное повышение пенсий?

Постепенно близится к завершению 2021 год, а вместе с ним подводятся разные итоги. Больше всего любят хвастаться результатами собственной работы политики. В частности, на крайнем брифинге Министр социальной политики Марина Лазебная подытожила результаты последних 1,5 лет работы. Оказывается, в Украине стало на 50% больше тех пенсионеров, которые получают пенсию в размере от 3000 грн. На 40% увеличилось количество получающих более 4000 грн. И на этом не планируют останавливаться.





Лазебная анонсировала очередное повышение, которое пройдет уже в декабре. А еще рассказала обо всех добавках, которые ждут украинцев в 2022 году. Вероятно, рубеж 3000 грн. перешагнут еще несколько сотен тысяч украинцев.

В 2022 году будет минимум четыре надбавки

Стало известно о нескольких пересчетах, которые будут касаться разной категории населения.

С 1 марта состоится индексация выплат для всех пенсионеров.

С 1 июля пересмотрят размер пенсий для не работающих пенсионеров. Минимальная выплата будет составлять не менее 2027 грн.

С 1 октября будет повышаться минимальная зарплата, и как следствие вырастет размер минимальной пенсии для 65-летних, имеющих необходимый стаж. Пенсия будет составлять 2680 грн.

Также с 1 октября 2020-го по 300 гривен добавят пенсионерам, которым больше 70 лет. Подразумевается возрастная категория 70-75 лет. Они будут получать по 300 гривен к основной сумме ежемесячно. Напомним, что в этом году по 500 грн., получила возрастная категория 85+, а также по 400 грн., возрастная категория 75+.

В целом, анализируя все добавки и перерасчеты, в Министерстве социальной политики пришли к выводу, что в 2022 году, 70-летние лица с полным рабочим стажем будут иметь минимум 3000 грн. пенсии.