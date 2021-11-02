Невероятно, но факт: собаки понимают людей так, как дети взрослых

Собаки распознают речь точно так же, как и дети. Поэтому, если постоянно разговаривать с четырёхлапым другом, он будет понимать своего хозяина, как ребенок родителя. Что для этого нужно? Конечно практика, а также минимум сложноподчиненных предложений в речи.





Как четырехлапые учатся распознавать слова

Ученые не первый год исследуют мозг собак. Эти животные служат человеку тысячелетиями. Они сторожи, пастухи, поводыри, компаньоны. Эволюционно сложилось так, что из-за тесного контакта с человеком, собака начала распознавать его речь. Питомцы даже понимают, где заканчивается одно слово и начинается второе в речи.

Этим интересным открытием поделились исследователи венгерского Университета Этвеша Лоранда. Первое осознания и принятие того, что мы говорим, к собаке приходит в возрасте 8 месяцев. А это значит, что щенки, точно как и дети, учатся слушать и понимать. Они внимательно слушают своих хозяев и запоминают не только голос.

Исследуя мозговую активность ученые пришли к выводам, что щенок, как и ребенок проводит много сложных вычислений, делит слово на слоги, пытается понять, что оно значит. Они ищут повторения, запоминают их и распознают. Научившись распознавать закономерности собака начинает понимать своего владельца с полуслова. Частые диалоги сделают питомцев более социализированными и умными.

Распознание слов в потоке речи можно сравнить с решением сложной математической задачи. Удивительно, что животные на это способны. Чтобы установить такую закономерность, ученые провели интересное испытание. В эксперименте приняли участие 19 животных разных пород. Ученые придумали 2 вымышленных языка.

С питомцами общались на этих языках и отслеживали их мозговую активность. Энцефалограмма показала, что хвостатые друзья не только узнаю повторяющиеся слова, они анализируют частоту их произношения, количество слогов и другие нюансы. У питомцев замечена активность тех же частей головного мозга, что и у людей.