Ціна на квартири в Україні досягла піку: чого чекати далі

Ситуація на ринку нерухомості в Україні зараз стабільна, але не так як хотілося б забудовникам. З другої половини вересня попит майже зник. Проте, зростання цін за метр квадрантний все одно зафіксоване. З 100% ринку нерухомості подорожчання торкнулося тільки десятої частини.





Динаміка пішла на спад, бажаючих стати власниками нового житла суттєво поменшало. Така тенденція спостерігається в усіх великих містах країни: Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Харкові та інших.

Це пояснюється одразу кількома факторами. По-перше, взимку нерухомість завжди коштує дешевше, ніж влітку. По-друге, українці стали більш заощадливі через коронавірус, та почали шукати дешевші варіанти нерухомості.

Первинний і вторинний ринок нерухомості

Попит на первинну нерухомість фактично повністю реалізований. Забудовники прекрасно розуміють це. Тому динаміка зростання цін трохи сповільнилася, але до кінця 2021 року ще може бути невеликий стрибок (не більше 2-3%).

Більш того через нові податки на нерухомість знову стала затребуваною вторинка. Оптимальна площа 50 метрів квадратних. Зараз в ціні такі пропозиції.

Чому вторинний ринок актуальніший для населення? Та тому що в нього можна вже в’їхати та жити. У першому випадку необхідно дочекатися, коли об’єкт буде введений в експлуатацію, а потім ще зробити там ремонт.

Чи варто чекати кризових явищ – що говорять ріелтори

Оскільки попит на нерухомість в мегаполісах реалізований фактично на 90%, багато експертів почали побоюватися можливих кризових явищ. Стабілізація цін — це не кризова точка, а новий етап, який може вказувати на зміну тенденцій. Не варто бити паніку і сіяти тривогу.

Наприклад, може змінитися ціноутворення в різних районах великих міст. Де квартири коштували дешевше, тепер можуть також вирости в ціні. Не варто забувати й про стабільність гривні останнім часом стосовно долара. Це теж впливає на вартість житла.