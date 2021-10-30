В ноябре курс валют очень удивит: у спекулянтов есть хитрый план

Курс валют — это та тема, за которой активно следят миллионы украинцев. От него многое зависит, в частности, уровень инфляции в стране. Также это интересная тема для тех, кто имеет накопление в гривне или наоборот в долларах и боится потерять их часть, если курс будет слишком сильно “прыгать”.





Эксперты заявляют, что в ноябре может происходить странная ситуация с курсом, однако все зависит от того, удастся ли НБУ понять хитрый план спекулянтов. Что касается украинцев, то их просят не паниковать по крайней мере до конца ноября.

В ноябре доллар может стремительно вырасти

В последнее время мы могли наблюдать достаточно стабильный курс. Гривна очень хорошо и стабильно держалась, более того она укреплялась, как следствие масштабные валютные экспортеры хорошо пополнили свои долларовые запасы. Речь идет о спекулянтах, которые со временем захотят избавиться от валюты и попытаются искусственно “разогреть” рынок. Спровоцировать искусственное подорожание доллара, чтобы все запаниковали и быстро его раскупили.

Эксперты заявляют, что подобная ситуация наблюдается практически ежегодно в этот период. Это также связано с тем, что именно в конце года поступают денежные средства за квартальные налоги. Все это способствует укреплению гривны, а не наоборот. Будет ли искусственный рост цены за доллар, зависит от Национального банка Украины и его реакции на нечестные действия спекулянтов. Мол, в прошлые годы НБУ вовремя реагировал, и ситуацию удавалось держать под контролем.

Гривна должна укрепляться

Эксперты отмечают, что даже если искусственно созданному хаосу быть, то вскоре он остановится. Гривна все равно будет укрепляться, а пик этого явления наступит после 19 ноября. Именно дата является финальной для бизнеса, который должен уплатить налоги: НДС, туристический и экологический сбор, рентную плату и т.д.