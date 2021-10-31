Для этих знаков Зодиака новый год станет благоприятным

По восточному календарю наступающий 2022 год будет годом Черного водяного тигра. Для каких же знаков Зодиака он станет наиболее благоприятным в первую очередь? Мы спросили у астрологов, и вот, что они ответили – прислушайтесь к советам экспертов!





Самые везучие знаки Зодиака

2022 год будет наиболее благоприятным для представителей зодиакальных знаков Воды — Раков, Скорпионов и Рыб. Так, Раки в 2022 году смогут, в частности, наладить свою личную жизнь. Звезды советуют вам обратить внимание на тех, кто находится вокруг вас. Если вам не везет в любви, может ли быть такое, что вы выбираете партнеров не по тем показателям? Красота, интеллект, умение шутить, совпадающие музыкальные вкусы и политические взгляды — это, конечно, очень хорошо.

Но все эти качества не гарантируют главного в отношениях — верности, взаимопонимания, умения идти навстречу друг другу. Если вы сможете пересмотреть свои приоритеты, то, несомненно, сможете найти свое счастье, причем, возможно, в самом неожиданном месте.

Скорпионам 2022 год принесет улучшение финансового благосостояния. Январь-февраль следующего года — лучшее время для того, чтобы провести максимально полный анализ своих денежных привычек. Может быть, вы склонны тратить деньги на всякую ненужную вам ерунду. Или слепо держитесь за низкооплачиваемую работу, на которой вас не ценят? Пересмотр финансовой стратегии позволит вам начать зарабатывать намного больше, чем сейчас.

Рыбы в 2022 году получат шанс улучшить свое здоровье. В первую очередь, конечно, озаботьтесь защитой от пандемии — обязательно сделайте прививку. Но не стоит забывать и о том, что другие болезни тоже никуда не делись. Не пренебрегайте незначительными симптомами и вовремя обследуйтесь. Это, несомненно, будет вознаграждено: ваше самочувствие улучшится, и, возможно, вы сможете снова вернуть себе молодость, или продлить ее подольше!