Науковці розказали, яким має бути метеорит, щоб знищити Землю

Причини можливого кінця світу багато століть турбують світлі голови вчених та звичайних жителів. Одна з теорій знищення нашої планети свідчить, що Землю впаде метеорит. Але питання розміру фатального метеорита залишається відкритим. У цьому потрібно розібратися докладніше.





Вже було

На Землю за історію існування вже падали метеорити різного розміру. Логічно припустити, що чим більше небесний об’єкт, тим більші руйнування він завдасть. Маленький метеорит залишить лише вм’ятину на земній корі, а великий здатний завдати згубних руйнувань, які можуть виявитися фатальними для планети. На поверхні Землі є безліч слідів небесних тіл, які падали на неї більше мільйона років тому.

Раніше великі зіткнення Землі з метеоритами змінювали перебіг історії планети. Відомо, що великі небесні об’єкти призвели до масового вимирання стародавніх тварин та зміни клімату. Якщо подібні ситуації вже траплялися в минулому, то існує велика ймовірність того, що події повторяться.

Кратер в Арізоні

Як дві бомби

Наприкінці минулого століття американські вчені вирішили точно визначити розмір гіпотетично небезпечного метеорита, зіткнення з яким призведе до загибелі людської цивілізації.

Університет Колорадо провів аналіз та зробив технічні розрахунки для виявлення геометричних розмірів метеориту. Виявилося, що він мав бути щонайменше 800 метрів у діаметрі. Якщо Земля зіткнеться з таким космічним валуном, то на планеті відбудуться два потужні вибухи, силою як від двох ядерних бомб, здатних стерти з планети велике місто.

Вибухи спровокують землетруси і цунамі такої сили, що маса води, що піднялася, обійде планету кілька разів. Деякі регіони зіткнуться із сильними пожежами, що виникли на фоні вибуху.

Не всі згодні

Інші вчені спростовують ці розрахунки та кажуть, що зіткнення з таким метеоритом вплине на Землю, але не знищить її. Вважається, що за часів вимирання динозаврів на Землю впав космічний об’єкт близько 13 кілометрів у діаметрі.

Зіткнення з таким метеоритом нині призведе до моментальної загибелі мільйонів людей та викиду в атмосферу пилу, який закриє сонячне світло. Останнє стане згубним для рослин, що становлять основну частину харчового ланцюга. Але це не знищить все людство.

А ось зіткнення з метеоритом, що має діаметр 100 кілометрів, вже незворотно призведе до знищення всього живого. Однак ймовірність зустрічі з ним дуже мала.

Вивчення метеоритів дає надзвичайно важливу інформацію про влаштування Всесвіту. Ось лише знайти їх не завжди просто. Хоча в однієї англійської сім’ї уламки метеориту виявилися просто у дворі. Ось тільки прийняли їх спочатку зовсім за інше.