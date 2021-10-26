В будинки українців надходить газ, який не гріє і погано пахне при згоранні

Українські споживачі все частіше скаржаться на якість газу, що надходить до їх домівок. Громадяни впевнені – паливо чимось «розбавляють». Газ гірше гріє, а приготування їжі на плиті займає набагато більше часу ніж зазвичай. Ще й запах під час його спалювання став вкрай неприємним. Та це не заважає газовикам чимраз вище підіймати тарифну планку.





У відповідь на скарги споживачів експерти зазначають, що проблема може бути зовсім не у якості ресурсу. Як пояснив чиновник із КМДА, що займається питаннями комунальної галузі, Олексій Тихонов «зіпсувати» газ можуть і побутові пристрої, для яких він використовується.

Зокрема українці рідко звертають увагу на технічний стан газових плит, вчасно не очищуючи форсунки. Неприємний запах та навіть зміна кольору горіння можуть бути викликані саме такою локальною проблемою.

Однак існує й інший спосіб дізнатися, наскільки якісний ресурс ви отримуєте. Для цього потрібно викликати додому членів спеціальної бригади Укрметртестстандарту. Вони візьмуть взірець газу та проведуть дослідження його складу і калорійності. Проте такий рішучий крок може коштувати споживачу досить дорого.

Справа в тому, що під час перевірки якості палива повинен бути присутній представник газової компанії, з яким працює споживач. Якщо результат експертизи виявить невідповідність газу визначеним стандартам, постачальник оплатить послуги експертів та компенсацію клієнту за неякісний ресурс. Та якщо із паливом усе в порядку – вартість перевірки ляже на споживача. А це близько 10 тис. грн.

Якщо «блакитне паливо» стало менш якісним, то може просто перерахувати його ціну? Зробити це практично нереально як з технічної точки зору, так і з законодавчої. Адже тоді людям доведеться встановлювати спеціальні лічильники, які крім метражу, рахують ще й калорійність газу. На це мало хто погодиться знову ж таки через вартість таких пристроїв. Хоча вимірювання пального у кілоджоулях (одиницях теплової енергії), як заведено у Європі, позбавило б українців більшості сумнівів.