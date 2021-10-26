Стало відомо, де в Україні найдорожчий інтернет

Без інтернету сьогодні неможливо уявити життя. Провайдери це добре розуміють, тому іноді необґрунтовано завищують ціни на послуги. Однак люди все одно готові платити. Добре, що ринок дозволяє знайти ту компанію, яка пропонує ціну нижче. Так нещодавно одна ІТ-експерти порівняли вартість інтернету в Україні.





Тарифний план на інтернет в кожному місті різний. Ціну встановлюють провайдери, і виявилося, що ціноутворення відрізняється в регіонах. Щоб дізнатися, де в Україні найдорожчий і найдешевший інтернет експерти проаналізували понад 200 провайдерів на території 36 міст по всій країні.

Згідно з отриманими даними, найвищі тарифи в таких містах:

Вінниця;

Маріуполь;

Миколаїв;

Одеса;

Чернігів;

Чорноморськ.

Середній чек тут на оплату інтернету 200 гривень на місяць при швидкості передачі даних 100 Мбіт/с.

Також тепер всі знають, де тарифи найдешевші: Кременчук, Львів, Херсон, Тернопіль. Жителі цих міст платять в межах 150 гривень на місяць.

Різниця суттєва і на неї впливає безліч факторів. Наприклад, жителі приватного сектора платять більше, ніж ті, хто живе в багатоквартирних будинках (в середньому 220 гривень за ту ж швидкість в 100 мегабіт на секунду). Тарифний план формується від середньої заробітної плати в регіоні, вартості послуг ЖКГ, оренди електричних опор, оплати авторських прав тощо.

Деякі провайдери у 2021 році збільшили вартість послуг на 10-50 гривень. Це тенденція спостерігається в Запоріжжі, Миколаєві, Одесі та Чернівцях.

А ось в іншому не менше цікавому опитуванні Україна набрала 62 бали зі 100. Дослідження називається «Рейтинг країн з частково вільним інтернетом». Його проводила організація Freedom House.

Не варто впадати у відчай, кажуть експерти, адже в Україні найдешевший широкосмуговий інтернет (приблизно 7 доларів), в той час, як в Африці платять більше ніж 2600 тисяч доларів за ті ж послуги.