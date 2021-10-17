Стало відомо, чи чекати українцям снігу в Новорічну ніч

Українцям слід готуватися до прохолодної зими, проте з опадами не все так однозначо. Синоптики не обіцяють аж надто рясних снігопадів, а погода загалом буде “лагіднішою” ніж минулої зими.





Такий прогноза дала завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокового прогнозу погоди Українського гідрометеорологічного інституту ГСЧС і НАН України, доктор фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова.

Чи буде сніг на Новий рік?

Українців на Новий рік порадує морозна погода, а от сніг синоптики не гарантують. Якщо він і буде, то тільки в гірській місцевості, де температура традиційно нижча а кількість опадів вища.

Як і в попередні роки, постійно погоди в зимку чекати не варто. Нас чекають як і по осінньому теплі дні так і дуже морозні. Перші відчутні морози можна очікувати в кінці листопада. Температура впаде до -10 в нічні години. Перші ж заморозки до -7 можна очікувати вже цього місяця.

Синоптики попереджають, что погода на прикінці осені може виявитись навіть холоднішою ніж в грудні.