Стало відомо, чи чекати українцям снігу в Новорічну ніч
Українцям слід готуватися до прохолодної зими, проте з опадами не все так однозначо. Синоптики не обіцяють аж надто рясних снігопадів, а погода загалом буде “лагіднішою” ніж минулої зими.
Такий прогноза дала завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокового прогнозу погоди Українського гідрометеорологічного інституту ГСЧС і НАН України, доктор фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова.
Чи буде сніг на Новий рік?
Українців на Новий рік порадує морозна погода, а от сніг синоптики не гарантують. Якщо він і буде, то тільки в гірській місцевості, де температура традиційно нижча а кількість опадів вища.
Як і в попередні роки, постійно погоди в зимку чекати не варто. Нас чекають як і по осінньому теплі дні так і дуже морозні. Перші відчутні морози можна очікувати в кінці листопада. Температура впаде до -10 в нічні години. Перші ж заморозки до -7 можна очікувати вже цього місяця.
Синоптики попереджають, что погода на прикінці осені може виявитись навіть холоднішою ніж в грудні.
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