В Украине сильно подорожает газ: известны конкретные цифры

Как сообщают источники, облгазы в нашей стране планируют с нового года повысить тариф на доставку газа, так называемую абонентскую плату, в четыре раза. Сколько же теперь мы будем платить за газ?





Новые цены на «голубое топливо»

По словам компаний-поставщиков газа, причины повышения цен — рост затрат на поддержание коммуникаций, а также повышение заработных плат украинцев. Сумма, на которую подорожает газ, зависит от разных компаний. Вот несколько примеров:

Луганскгаз повысит цены с 1,55 гривен до 8,41 гривен.

Уманьгаз – с 1,78 гривны до 8,91 гривен.

Одессагаз – с 0,84 гривны до 4,52 гривны.

Киевгаз – с 0,31 гривны до 0,83 гривны.

Киевоблгаз – с 1,45 гривны до 3,38 гривны.

Размер итоговой платы за голубое топливо зависит от того, сколько каждая семья потратит газа в течение газового года — с октября по октябрь. Общий объем будет делиться на двенадцать месяцев, после чего умножаться на тариф за доставку. При этом платить нужно каждый месяц, причем вне зависимости от того, пользуетесь ли вы газом в этом месяце или же нет.

Так, семья, которая пользуется услугами компании «Одессагаз» и платит за 150 кубометров, в текущем году должна будет платить 126 гривен, а в следующем — уже 678. Семья же, которая пользуется услугами компании «Луганскгаз», в текущем году заплатит 232 гривны 50 копеек, а в следующем — уже 1261 гривну 50 копеек.

Согласно закону, облгазы должны размещать на своих официальных сайтах сообщения о том, что собираются повысить цены, после чего должно последовать обсуждение. Только после этого Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг проверит расчет и примет решение, действительно ли стоит повысить цену газа для потребителей, или же есть другой выход. Тем не менее, документы часто размещают так, что их невозможно заметить на сайте.