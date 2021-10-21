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Стала відома дата виходу God Of War на ПК

21.10.2021
1 хвилина на прочитання
God of War

Один з найбільш значущих ексклюзивів PlayStation – God Of War – з’явиться на ПК 14 січня 2022 року .


Гра вже доступна в магазині Steam і з’явиться в Epic Games Store. Відзначається, що видання для персональних комп’ютерів включає підтримку розширення 4K і збільшену кількість кадрів в секунду.

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God of War – не перший ексклюзив Sony, який доступний власникам персональних комп’ютерів. Раніше компанія вже випустила на ПК Horizon Zero Down. Випуск консольних ексклюзивів на ПК – відмінний спосіб продовжити життєвий і прибутковий цикли ігор. Спочатку ігри виходять як консольні ексклюзиви, а потім, коли вже анонсовані продовження, з’являються ПК-версії.

Оригінальна God of War вийшла в 2018 році і була визнана “Кращою грою всіх часів” за версією журналу IGN. Зараз в магазині Sony її можна придбати за 649 гривень, крім того, вона входить в стартовий набір колекції PlayStation Plus для приставки PlayStation 5.

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21.10.2021
1 хвилина на прочитання

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