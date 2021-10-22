Українцям видають фальшиві долари прямо в обмінниках: як не попастись

Натрапити на фальшиві долари в Україні значно простіше, ніж ви могли собі уявити. Поміж усієї підробленої валюти, що курсує вітчизняними обмінниками, понад 3/4 складають саме американські «зелені». Тож купуючи заповітні банкноти варто зберігати пильність, щоб не стати черговою жертвою фальшивомонетників.





Підроблені долари в Україні виробляють вкрай рідко. Переважно їх переправляють з-за кордону та запускають у вітчизняний обіг. Цікаво, що близько 96% усіх фальшивих купюр складають сотні. Тож саме із ними українцям варто бути особливо уважними.

Як не натрапити на «липові» долари?

Щоб уникнути неприємного досвіду із фальшивками, краще купувати валюту саме у банках. вони мають набагато більше можливостей та технічних засобів для виявлення підробки, ніж звичайні обмінники.

Якщо ж ви звертаєтеся до обмінника, потрібно перевірити, чи має він ліцензію від Нацбанку на валютні операції.

Після купівлі доларів, вимагайте чек на здійснену операцію. Якщо його відмовляються видати, краще не ризикувати і забрати свої гроші.

Під час купівлі валюти уважно розгляньте кожну купюру та перевірте:

наявність водяних знаків;

відповідність номіналу портретові президента;

якість паперу;

колір купюри та її розмір;

вигляд мікродруку.

Та деякі підробки виготовлені так майстерно, що виявити їх без валютного детектора буде просто неможливо.

Як поширюють валютні фальшивки в Україні?

Виявляється підробні, долари, як і гривні, можна придбати в інтернеті. Контакти продавців фальшивок шахраї знаходять у Darknet, після чого обговорюють деталі угоди у Telegram-групах.

Партія такої валюти зазвичай коштує 50% від їх номіналу. Отримати замовлення можна навіть Новою поштою. Однак існує ще один спосіб доставки нелегального товару – методом «скарбу». Продавець ховає валюту у сховку де-небудь на вулиці, та надсилає покупцю його фото з геолокацією.