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Українцям видають фальшиві долари прямо в обмінниках: як не попастись

У чому різниця між справжньою та «липовою» валютою?

22.10.2021
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Натрапити на фальшиві долари в Україні значно простіше, ніж ви могли собі уявити. Поміж усієї підробленої валюти, що курсує вітчизняними обмінниками, понад 3/4 складають саме американські «зелені». Тож купуючи заповітні банкноти варто зберігати пильність, щоб не стати черговою жертвою фальшивомонетників.


Підроблені долари в Україні виробляють вкрай рідко. Переважно їх переправляють з-за кордону та запускають у вітчизняний обіг. Цікаво, що близько 96% усіх фальшивих купюр складають сотні. Тож саме із ними українцям варто бути особливо уважними.

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Як не натрапити на «липові» долари?

Щоб уникнути неприємного досвіду із фальшивками, краще купувати валюту саме у банках. вони мають набагато більше можливостей та технічних засобів для виявлення підробки, ніж звичайні обмінники.

Якщо ж ви звертаєтеся до обмінника, потрібно перевірити, чи має він ліцензію від Нацбанку на валютні операції.

Після купівлі доларів, вимагайте чек на здійснену операцію. Якщо його відмовляються видати, краще не ризикувати і забрати свої гроші.

Під час купівлі валюти уважно розгляньте кожну купюру та перевірте:

  • наявність водяних знаків;
  • відповідність номіналу портретові президента;
  • якість паперу;
  • колір купюри та її розмір;
  • вигляд мікродруку.

Та деякі підробки виготовлені так майстерно, що виявити їх без валютного детектора буде просто неможливо.

Як поширюють валютні фальшивки в Україні?

Виявляється підробні, долари, як і гривні, можна придбати в інтернеті. Контакти продавців фальшивок шахраї знаходять у Darknet, після чого обговорюють деталі угоди у Telegram-групах.

Партія такої валюти зазвичай коштує 50% від їх номіналу. Отримати замовлення можна навіть Новою поштою. Однак існує ще один спосіб доставки нелегального товару – методом «скарбу». Продавець ховає валюту у сховку де-небудь на вулиці, та надсилає покупцю його фото з геолокацією.

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22.10.2021
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