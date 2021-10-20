ПриватБанк меняет правила, чтобы заставить клиентов платить больше государству

Украинцы наверное единственные в Европе, кто так массово уклоняется от уплаты налогов. У нас очень много людей работает неофициально. Так же, немало лиц занимаются своим делом, например работают на фрилансе, получают неплохой, а главное стабильный доход, однако никоим образом его не облагают.





Банки, а в частности ПриватБанк, который является государственным, решили бороться и с этим. Теперь есть лимит на количество транзакций, а кто его превысит станет особенно интересным объектом для налоговой.

Отныне нельзя проводить более 100 транзакций в месяц

ПриватБанк решил постепенно выводить бизнес из тени, и следить внимательнее за тем, сколько транзакций в месяц осуществляют клиенты. Поэтому, если было более 100 переводов с карты на карту, то вероятно счет заблокируют и будут требовать показать источник дохода. В банке заявляют, что ограничения очень лояльны и точно не коснутся тех, кто не занимается тайно предпринимательской деятельностью. Мол обычные рядовые граждане точно не делают более 100 транзакций в месяц. Более того, этот лимит и в дальнейшем позволит некоторому бизнесу функционировать. Ведь это примерно три перевода в день, а не каждый интернет-магазин может похвастаться такой активностью.

Блокировать будут и по другим причинам

Также, отныне подозрительными считаться одноразовые переводы на сумму более 10 000 гривен, а особенно подозрительными – от 50 000 грн. В 99% карточку сразу заблокируют. Привлекает внимание и так называемое “дробление” сумм.

Например, несколько тысяч переведенных на одну карточку в течение дня так, что их суммарное количество превышает 10 000. Все для того, чтобы те, кто имеет такую ​​возможность не уклонялись от уплаты налогов, а вели бизнес честно и открыто.