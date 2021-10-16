Прививка или увольнение: кроме учителей обязательную вакцинацию должны проходить еще ряд профессий

Вакцинация – один из насущных вопросов, который обсуждают все и везде. В Украине вакцинация еще недавно была добровольной, однако все больше людей просто вынуждены делать прививки и точно не по собственному желанию, а потому, что без сертификата теперь нельзя добраться даже до соседнего областного центра.





И вот, стало известно, что “добровольность” отменяется для ряда профессий. До недавнего времени выбора не было только у работников образовательных учреждений, центральных органов исполнительной власти и сотрудников местных органов самоуправления. Педагогов поставили перед фактом, или прививки или отстранения от работы без сохранения зарплаты. Как альтернатива – отрицательный ПЦР-тест (каждые несколько дней новый). Сейчас такие же условия будут касаться еще ряда профессий.

Социальные работники и почтальоны тоже вынуждены вакцинироваться

15 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко провел конференцию на которой было обсуждено много информации, в частности что касается ситуации с коронавирусом в Украине. Сейчас мы приближаемся к очередному пику заболеваемости. Чтобы сдержать вирус, нужно чтобы больше людей вакцинировались.

Ляшко заявил, что перечень профессий, которые должны иметь сертификат – отныне больше. Следовательно, туда попали почтальоны и работники социальных служб. Вскоре, такие же правила будут касаться и работников крупных предприятий, государственных учреждений и других компаний, функционирование которых важно для экономики страны.

Вероятно будет предложена альтернатива: вакцинация или регулярные ПЦР-тесты, сделанные за собственные деньги. Логично, что второй вариант подойдет далеко не всем.

В городах наблюдается большая активность в центрах вакцинации

В последние дни, в некоторых городах существенно увеличилось количество людей, которые хотят сделать прививку. Больше всего желающих в тех регионах, где объявили красную зону. В частности, в Херсоне еще в начале октября в день делали 100-200 прививок, а в последние дни наплыв желающих увеличился в 4-5 раз.