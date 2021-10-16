Нужен планшет для учебы или как угодить ребенку и карман не обидеть

Опять дистанционное обучение, опять сверхтребования к школьникам и студентам. И вот для каждого родителя наступает время, когда ребенку нужен планшет для учебы и досуга. Сегодня большое разнообразие на рынке. Всего настолько много, что сделать правильный выбор кажется невозможным. Разные цены, бренды и обещания вводят в легкий ступор.





HUAWI, Samsung, ASUS, APPLE, Honnor и еще минимум 10 наименований, более подробно можно посмотреть тут https://www.itbox.ua/ru/category/Plansheti-c4095/filter=597-75002600000/. Как выбрать планшет ребенку, и на что обратить внимание при покупке? Вот несколько базовых рекомендаций, которые помогут не разочароваться в покупке

Выбираем планшет ребенку

На рынке планшетов есть несколько главных игроков. Например корейская компания Samsung производит надёжную технику и электронику. Для ребенка любого возраста да и для взрослого будет большим счастьем получить планшет Samsung для учебы и игр. Высокая производительность аккумулятора, большой объем памяти, роскошная передача цвета. Это лишь малая часть преимуществ. Также в них встроены качественные динамики, стильный аккуратный корпус и доступная цена (200-300 долларов, но есть и дороже). Этот гаджет прослужит верой и правдой не один год.

Дети большие экспериментаторы, они хотят изучать все вокруг, а с планшетом это делать в разы интереснее. Поэтому его однозначно нужно покупать, но при выборе учитывайте такие характеристики:

Габариты и вес — чем меньше устройство весит, тем он удобнее, оптимальное соотношение сторон 16:9.

Тип операционной системы — Android подойдет школьникам и дошкольникам. Если ребенок тинейджер и увлекается векторной графикой, что-то программирует в свои 15 лет, ему лучше купить iOS.

Качество сборки — есть модели, которые спустя пару месяцев после покупки выглядят очень потертыми, как старые заношенные кеды, обычно это самые дешёвые бренды и модели (цена до 100 долларов).

Цели, в каких используют планшет — простое использование интернета (2-3 вкладки), легкие программы или же одновременно нужно что-то качать, грузить использовать 15 вкладок в браузере.

В последнее годы растет спрос на планшеты LENOVO, долгое время их несправедливо недооценивали. На самом деле Lenovo — это пример идеального сочетание цены и качества. Эти устройства очень стильно выглядят. Для дошкольников одной из востребованных моделей признали Tab 3 TB3-850M 8.0 16 Gb.

Планшет на много полезней для детей, чем смарт-часы. Доступ к интернету можно отслеживать через родительский контроль. В него можно закачать книги, игры, мультики и занять ребенка на несколько дней. От него дети не так устают, как от смартфона, ведь глазам легче наблюдать за крупной картинкой. Во время карантинов и пандемий это mast-have! Тем более все больше образовательных учреждений отказываются от печатных книг и переходят к электронной альтернативе.