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Психологи назвали головні помилки жінок при виборі чоловіка

16.10.2021
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Відсутність постійного партнера і довгострокових відносин в сучасному світі – сувора реальність. При цьому особливо тяжко доводиться представницям жіночої статі. Тільки в Україні, по  статистиці , на тисячу жінок припадає лише 866 кавалерів, що значно ускладнює завдання «скоріше вийти заміж і народити дітей ». А в окремих випадках і самі жінки зводять до мінімуму шанс знайти кохання і щастя з протилежною статтю.


Експерти виявили чотири головні помилки, які роблять дівчата при виборі майбутнього чоловіка.

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Принц на білому коні

Завищені очікування, мабуть, основна проблема, супутня відчайдушному пошуку партнера сьогодні. Самодостатні і ділові панянки розраховують отримати в чоловіки як мінімум нафтового магната, люблячого всі її вади і спраглого потомства. Однак в реальності такого знайти – що зірку з неба зняти. Провідні психологи нагадують: немає межі досконалості, але заради уявної мрії випускати з уваги достойну людини все-таки не варто.

Сигнал SOS

Експерти відзначають дивовижну закономірність: як тільки жінка має намір знайти кавалера, в її очах тут же з’являється «біжучий рядок» з написом: «Я згодна!». У такому стані вона готова і чужого чоловіка з  родини відвести, і затягнути в ЗАГС першого зустрічного. Однак такі історії нерідко мають сумний кінець. А все тому, що спочатку чоловік перебуває в шоці від наполегливості супутниці, потім вона ж його починає дратувати. Тому порада: приборкайте свої пориви.

«Стресове» знайомство

Цей пункт – окремий випадок попереднього. Психологи настійно рекомендують жінкам не заводити знайомства в «невідповідному» стані. Наприклад, на  курорті , коли легкий бриз і  алкоголь вносять смуту в сприйняття дійсності. Говорити про довгострокові перспективи в даному випадку, звичайно, безглуздо.

“Я люблю тебе!”

Якщо чоловік не йде на контакт, його краще залишити в спокої, підкреслюють експерти. Змусити когось полюбити себе – завдання нездійсненне навіть для магів і чарівників, що вже говорити про просту людину. Не варто забувати, що часом партнери не підходять один одному, і робити з цього трагедію просто безглуздо. Адже у відносинах важливі емоції і душевне тепло, а якщо їх немає … тоді навіщо все це?

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16.10.2021
1 хвилина на прочитання

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