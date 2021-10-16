Психологи назвали головні помилки жінок при виборі чоловіка

Відсутність постійного партнера і довгострокових відносин в сучасному світі – сувора реальність. При цьому особливо тяжко доводиться представницям жіночої статі. Тільки в Україні, по статистиці , на тисячу жінок припадає лише 866 кавалерів, що значно ускладнює завдання «скоріше вийти заміж і народити дітей ». А в окремих випадках і самі жінки зводять до мінімуму шанс знайти кохання і щастя з протилежною статтю.





Експерти виявили чотири головні помилки, які роблять дівчата при виборі майбутнього чоловіка.

Принц на білому коні

Завищені очікування, мабуть, основна проблема, супутня відчайдушному пошуку партнера сьогодні. Самодостатні і ділові панянки розраховують отримати в чоловіки як мінімум нафтового магната, люблячого всі її вади і спраглого потомства. Однак в реальності такого знайти – що зірку з неба зняти. Провідні психологи нагадують: немає межі досконалості, але заради уявної мрії випускати з уваги достойну людини все-таки не варто.

Сигнал SOS

Експерти відзначають дивовижну закономірність: як тільки жінка має намір знайти кавалера, в її очах тут же з’являється «біжучий рядок» з написом: «Я згодна!». У такому стані вона готова і чужого чоловіка з родини відвести, і затягнути в ЗАГС першого зустрічного. Однак такі історії нерідко мають сумний кінець. А все тому, що спочатку чоловік перебуває в шоці від наполегливості супутниці, потім вона ж його починає дратувати. Тому порада: приборкайте свої пориви.

«Стресове» знайомство

Цей пункт – окремий випадок попереднього. Психологи настійно рекомендують жінкам не заводити знайомства в «невідповідному» стані. Наприклад, на курорті , коли легкий бриз і алкоголь вносять смуту в сприйняття дійсності. Говорити про довгострокові перспективи в даному випадку, звичайно, безглуздо.

“Я люблю тебе!”

Якщо чоловік не йде на контакт, його краще залишити в спокої, підкреслюють експерти. Змусити когось полюбити себе – завдання нездійсненне навіть для магів і чарівників, що вже говорити про просту людину. Не варто забувати, що часом партнери не підходять один одному, і робити з цього трагедію просто безглуздо. Адже у відносинах важливі емоції і душевне тепло, а якщо їх немає … тоді навіщо все це?